UE a reușit să deschidă discuțiile cu Rusia. Un oficial de la cabinetul lui Antonio Costa a sunat la Kremlin

Nu a existat nicio inițiativă concertată sau oficială susținută de Uniunea Europeană sau de majoritatea capitalelor europene.FOTO: Hepta

Un membru al cabinetului președintelui Consiliului European, António Costa, a luat legătura cu Kremlinul pentru a deschide un canal de comunicare privind situația din Ucraina, a declarat un oficial al UE pentru Politico.

Contactele, care potrivit oficialului au avut loc în ultimele săptămâni, au fost descrise ca fiind scurte, dar reflectă faptul că UE are „interese specifice care vor trebui apărate”.

„Prin urmare, este important să existe canale diplomatice stabilite cu Rusia”, a spus oficialul. Acesta a primit anonimat pentru a putea discuta această diplomație sensibilă. Contactele cu Moscova au fost raportate pentru prima dată de Bloomberg.

Deși lideri individuali ai UE au avut contacte directe cu președintele rus Vladimir Putin în ultimele luni — iar un trio de ambasadori francezi, britanici și germani s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe al Rusiei la Moscova la începutul lunii iunie — nu a existat nicio inițiativă concertată sau oficială susținută de Uniunea Europeană sau de majoritatea capitalelor europene.

Costa a fost „în coordonare strânsă cu liderii europeni privind posibila implicare cu Rusia și subiectele care urmează să fie discutate când va veni momentul potrivit”, a spus oficialul, adăugând că UE „nu este un mediator” între Ucraina și Rusia.

Discuțiile despre implicarea Europei în negocierile Rusia–Ucraina s-au intensificat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor UE să joace un rol mai activ în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova, în timpul unei reuniuni din Cipru luna trecută.

Liderul ucrainean a argumentat că UE ar trebui să intervină, având în vedere că Statele Unite s-au retras parțial din aceste eforturi, au declarat diplomați familiarizați cu afirmațiile sale în timpul unei reuniuni informale a liderilor UE pentru Politico. Ministrul său de externe, Andrii Sybiha, a spus că UE ar trebui să aibă un rol în discuții alături de Statele Unite.

Apelurile pentru discuții directe au declanșat dezbateri între cele 27 de state membre ale blocului privind cine ar trebui să reprezinte UE. Polonia și țările baltice s-au opus acestor inițiative, argumentând că discuțiile directe ar putea slăbi presiunea asupra Moscovei, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a susținut aceste discuții.

La o conferință G7 în Évian-les-Bains, Franța, președintele SUA Donald Trump a spus că Washingtonul își va relua interesul pentru discuțiile Ucraina–Rusia după ce administrația sa a încheiat un acord-cadru de încetare a focului cu Iranul.

La conferință, Macron a lăudat eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei, adăugând însă că astfel de inițiative nu au produs până acum rezultate. „Președintele [Donald] Trump a recunoscut, la fel ca noi, că nu există o dorință serioasă din partea Rusiei de a aduce pacea.”

Implicarea Europei în negocierile de pace ar urma să fie discutată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles de joi, însă nu este așteptată nicio decizie privind cine ar trebui să le conducă, potrivit a doi diplomați ai UE.