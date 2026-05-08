UE vrea să dubleze ajutorul militar pentru Moldova: Va fi cel mai mare pachet de sprijin pentru o țară din afara blocului, după Ucraina

Kallas a încadrat creșterea fondurilor ca parte a unui efort mai amplu de a întări Republica Moldova împotriva presiunii rusești. FOTO: Ministerul Apărării al Republicii Moldova﻿/Facebook

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, a propus vineri dublarea finanțării Facilității Europene pentru Pace (FEP) pentru Republica Moldova la 120 de milioane de euro anual, menționând că această creștere ar face din acesta cel mai mare pachet de sprijin pentru apărare al blocului comunitar pentru orice țară din afara Ucrainei, potrivit Politico.

Vorbind alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău, Kallas a declarat că noua propunere va extinde brusc asistența militară susținută de UE, deoarece Republica Moldova se confruntă cu o presiune tot mai mare din cauza invaziei continue a Rusiei în Ucraina vecină.

„Prin intermediul FEP, am oferit deja asistență în valoare de 200 de milioane de euro”, a spus Kallas. „De asemenea, voi propune statelor membre să dubleze finanțarea FEP la 120 de milioane de euro anual. Aceasta ar fi cea mai mare măsură de asistență FEP utilizată vreodată pentru orice țară beneficiară după Ucraina.”

Orice creștere ar necesita aprobarea membrilor UE, care au petrecut ani de zile certându-se pe mecanismul extrabugetar al blocului comunitar pentru finanțarea asistenței militare. Prim-ministrul ungar aflat la final de mandat, Viktor Orbán, a petrecut ani de zile blocând eforturile de a elibera fonduri pentru rambursările FEP, iar în trecut Franța și Germania au ridicat obiecții și din motive tehnice.

Kallas a încadrat creșterea fondurilor ca parte a unui efort mai amplu de a întări Republica Moldova împotriva presiunii rusești. „Republica rămâne prinsă în războiul hibrid al Rusiei”, a spus ea, subliniind atacurile asupra infrastructurii energetice și incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc.

Un nou sistem radar finanțat de UE a ajuns deja în țară, a adăugat ea, ajutând Republica Moldova să îmbunătățească detectarea dronelor rusești în apropierea granițelor sale.

Propunerea EPF ar aprofunda semnificativ relația de apărare a UE cu Chișinăul. În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara UE care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.

„Republica aparține deja comunității europene”, a declarat Kallas vineri, adăugând că Bruxelles-ul va găzdui în curând un al doilea summit UE-Republica Moldova, deși nu a fost încă anunțată o dată.