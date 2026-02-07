Ultimatumul lui Trump pentru Zelenski şi Putin. Care e data limită până la care să încheie o pace în Ucraina

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia Images

SUA au acordat Ucrainei și Rusiei un termen limită până în iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului, a afirmat Volodimir Zelenski, notează AP. Dacă nu este respectat calendarul, administrația Trump va face probabil presiuni asupra ambelor părți pentru a-l respecta, a adăugat liderul de la Kiev.

„Americanii propun ca părțile să pună capăt războiului până la începutul acestei veri și probabil vor face presiuni exact conform acestui program”, a declarat Zelenski.

„Și spun că vor să facă totul până în iunie. Și vor face tot posibilul pentru a pune capăt războiului. Și vor un program clar al tuturor evenimentelor”, a spus el.

Negocieri la Miami

El a spus că SUA au propus organizarea următoarei runde de discuții trilaterale săptămâna viitoare în țara lor, pentru prima dată, probabil la Miami, a spus Zelenski. „Ne-am confirmat participarea”, a adăugat el.

Ultimul termen limită vine după discuțiile trilaterale mediate de SUA la Abu Dhabi, care nu au produs niciun progres, deoarece părțile beligerante se agață de cerințe care se exclud reciproc. Rusia face presiuni asupra Ucrainei să se retragă din Donbas, unde luptele rămân intense - o condiție pe care Kievul spune că nu o va accepta niciodată.

Ce condiție a pus Moscova la Abu Dhabi pentru a opri războiul

Una dintre condițiile impuse de Moscova în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina este recunoașterea internațională a Donbasului ca teritoriu rusesc. „Pentru partea rusă, acest aspect al recunoașterii Donbasului de către toate țările este considerat foarte important”, a subliniat sursa citată.

Se știe că o condiție-cheie pusă de Kremlin în schimbul păcii implică retragerea Forțelor Armate Ucrainene din teritoriile din Donbas necucerite de armata Moscovei, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski insistă că țara sa nu va renunța la respectivele teritorii „sub nicio formă”.

Provinciile ucrainene Donețk și Lugansk formează Donbasul și au fost anexate formal de Rusia în toamna lui 2022 împreună cu alte două regiuni, Zaporojie și Herson, fără a fi ocupate integral.