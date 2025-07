Ultimele informații despre comandantul avionului Air India prăbușit adâncesc și mai mult misterul tragediei cu 260 de victime

Avionul s-a prăbușit imediat după decolare peste clădirea unui hostel pentru medici. Foto: Profimedia Images

Dosarul medical al comandantului Sumeet Sabharwal, pilotul Air India care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din 12 iunie, a fost predat anchetatorilor, în contextul unor informații potrivit cărora acesta ar fi suferit de depresie și alte probleme de sănătate mintală.

Sabharwal, în vârstă de 56 de ani, era la comanda unui Boeing 787 Dreamliner cu destinația Londra, când aeronava s-a prăbușit la scurt timp după decolarea din orașul Ahmedabad, India.

Toți cei 241 de oameni aflați la bord au murit, cu excepția unuia singur. Alte 19 persoane aflate la sol au fost ucise după ce avionul s-a izbit de o clădire aparținând unui colegiu medical.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit surselor, Sabharwal acumulase peste 15.000 de ore de zbor, dar în ultimii ani ar fi luat concedii medicale din cauza unor tulburări psihice, , relatează The Telegraph citat de The New York Post. De asemenea, pilotul ar fi luat concediu în 2022, în urma decesului mamei sale, și se gândea la pensionare pentru a avea grijă de tatăl său în vârstă.

„Am vorbit cu mai mulți piloți de la Air India care mi-au spus că suferea de depresie și alte probleme de sănătate mintală”, a declarat Mohan Ranganathan, expert în siguranță aviatică. „Luase pauze de zbor în ultimii 3-4 ani. A fost în concediu medical pentru aceste probleme.”

Totuși, Sabharwal trecuse un control medical în septembrie 2024 și ar fi primit acordul medicilor companiei pentru a reveni la zbor. „Trebuia să fi fost declarat apt de medici. Ei emit certificatul medical”, a adăugat Ranganathan.

Ce au arătat primele investigații

Un raport preliminar publicat de Biroul Indian pentru Investigarea Accidentelor Aeriene (AAIB) a arătat că comutatorul de oprire a alimentării cu combustibil al motorului fusese activat la doar trei secunde după decolare, un eveniment care ar fi putut duce direct la pierderea controlului asupra avionului.

E neclar âncă dacă acest gest a fost intenționat, accidental sau rezultat al unei urgențe la bord. Raportul nu indică existența unui motiv tehnic clar care să fi justificat oprirea alimentării.

Ambele cutii negre - înregistratorul de voce din cabină și înregistratorul datelor de zbor - au fost recuperate din resturile avionului la câteva zile după tragedie și sunt în prezent analizate.

Air India și reacția companiei

Air India a refuzat să comenteze oficial pe tema sănătății mintale a pilotului. Totuși, un purtător de cuvânt al companiei-mamă Tata Group a confirmat că documentele medicale ale lui Sabharwal au fost transmise anchetatorilor, menționând că „raportul preliminar nu a semnalat nimic îngrijorător”.

Campbell Wilson, CEO-ul Air India, a transmis un comunicat în care a subliniat că ancheta este departe de a se fi încheiat și a criticat speculațiile apărute în presă: „În ultimele 30 de zile am văzut o succesiune de teorii, acuzații, zvonuri și titluri senzaționaliste, multe dintre ele ulterior infirmate.”

Asociația Piloților Comerciali din India a susținut că echipajul a acționat conform pregătirii și procedurilor, înainte de impact.

Un supraviețuitor și un moment de miracol

În mod remarcabil, un singur pasager a supraviețuit accidentului: Vishwash Kumar Ramesh, cetățean britanic, care a fost văzut șchiopătând printre dărâmături, la scurt timp după impact.

„Când am deschis ochii, am realizat că sunt în viață”, a declarat el de pe patul de spital.

Ancheta oficială continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă starea psihologică a pilotului a avut un rol în tragedie sau dacă alte cauze - tehnice sau operaționale - au stat la baza celui mai grav accident aviatic din India din ultimii ani.