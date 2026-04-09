Ultimul sondaj înainte de alegerile din Ungaria: Tisza conduce, dar lupta cu partidul lui Viktor Orban rămâne strânsă

Timp de 22 de ani, din 2002 până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din familia Fidesz. Foto: Getty Images

Avantajul Partidului Tisza față de Fidesz-KDNP nu s-a diminuat în ultima săptămână a campaniei electorale din Ungaria. Dacă alegerile parlamentare ar fi avut loc chiar la începutul lunii aprilie, partidul lui Péter Magyar ar fi obținut 50% din voturi, în timp ce doar 37% dintre alegători ar fi votat pentru partidele de guvernământ. Totuși lupta electorală rămâne strânsă, având în vedere sistemul electroal mixt din Ungaria, care oferă o importanță mare circumscripțiilor uninominale, unde Fidesz este avantajat, potrivit index.hu.

Conform ultimei estimări privind mandatul realizată de Institutul Nézőpont, Fidesz–KDNP și Partidul Tisza ar putea termina la egalitate în competiția pentru locurile pe liste, în timp ce partidul de guvernământ are un avantaj semnificativ în anumite districte, ceea ce ar putea fi decisiv pentru rezultatul final.

Ultima săptămână a campaniei este una dificilă pentru partidele Mi Hazánk și Coaliția Democrată: ambele ar putea atinge pragul de 5% necesar pentru a constitui o facțiune parlamentară, dar există și posibilitatea ca ambele să fie în cele din urmă forțate să părăsească parlamentul după 12 aprilie, potrivit unui sondaj reprezentativ la nivel național realizat de Institutul IDEA între 29 martie și 4 aprilie.

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, 39% dintre alegătorii maghiari susțineau Partidul Tisza , astfel încât popularitatea partidului condus de Péter Magyar continuă să o depășească semnificativ pe cea a Fidesz-KNDP (30%). Ambele partide au reușit să se consolideze în timpul campaniei electorale: sprijinul pentru Tisza a crescut cu 4 puncte procentuale, iar cel pentru Fidesz-KDNP cu 3 puncte procentuale față de începutul anului, scrie institutul în comunicatul său.

Potrivit Idea, disponibilitatea de a vota a crescut în societate în ultimele luni, mulți oameni alegând un partid. Din ianuarie, ponderea adulților care nu sunt siguri de preferințele lor politice a scăzut de la 27 la 21%. Pe de altă parte, electoratul tânăr pare să fie înclinat să voteze cu partidul de opoziție Tisza.

Datele interpretate pentru cercul alegătorilor siguri, cei care optează pentru un partid, arată că Tisza ar fi obținut o victorie sigură pe baza voturilor exprimate pe listele de partid în cadrul alegerilor parlamentare care au avut loc chiar la începutul lunii aprilie. Partidul lui Péter Magyar ar fi acumulat 50% din voturi, în timp ce Fidesz-KDNP ar fi fost susținut de doar 37% dintre alegători. În această rundă, avantajul Tisza a crescut cu 3 puncte procentuale de la începutul lunii ianuarie, au remarcat aceștia.

În ultimele luni, cotele de vot pentru Mi Hazánk și DK s-au situat aproape de pragul de 5% necesar pentru a stabili o facțiune parlamentară în rândul celor care sunt alegători siguri. Ultima săptămână a campaniei electorale este crucială pentru ambele partide. Dacă își pot mobiliza bazele de susținere la un nivel înalt, un parlament din patru partide ar putea fi format chiar și după 12 aprilie.

Institutul de Cercetare a Opiniei Publice și a Pieței Mediane a făcut o nouă estimare a mandatului pe baza ultimelor sale cinci sondaje reprezentative . Pe baza calculului, Partidul Tisza ar putea avea 138-143 de reprezentanți în parlament după alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Ungaria are un sistem electoral mixt, în care mandatele parlamentare sunt atribuite atât pe baza votului proporțional pe liste naționale, cât și prin vot uninominal în circumscripții, unde câștigătorul obține mandatul. Această combinație face ca un partid să poată obține un procent mai mare la nivel național, dar să piardă totuși mandate importante dacă nu câștigă suficiente districte individuale, unde contează rezultatul direct în fiecare zonă.