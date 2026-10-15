Un ajutor bizar pentru Ucraina a fost propus de unul dintre liderii UE la summit-ul de la Bruxelles. „Câte o bere mai puțin pe an”

Kulbergs a subliniat necesitatea de a „continua sprijinul pentru Ucraina”. Sursă foto: Hepta

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a sugerat joi ca fiecare european să consume cu o bere mai puțin pe an și ca banii astfel economisiți să fie folosiți pentru a ajuta la apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, informează EFE, citată de Agerpres. Declarația a fost făcută în timpul summit-ului de la Bruxelles.

„O bere mai puțin pe an pentru fiecare european (...). Acea bere presupune pur și simplu un cost. Acolo, ceea ce este în joc sunt vieți omenești. Noi bem mai puțin, iar ei își salvează viețile. Este atât de simplu”, a declarat presei Kulbergs, a cărui țară are o graniță comună cu Rusia, la începutul primei zile a Consiliului European de toamnă care are loc la Bruxelles joi și vineri.

Comentariul prim-ministrului leton se produce în contextul în care, vineri, liderii UE îl vor avea ca invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre evoluția războiului cu Rusia, în cadrul unui summit la care liderii europeni vor discuta și despre viitorul buget multianual al UE, asupra căruia există numeroase neînțelegeri.

Joi, la sosirea la reuniune, Kulbergs a subliniat necesitatea de a „continua sprijinul pentru Ucraina” în ceea ce se așteaptă a fi „o iarnă foarte grea”, având în vedere intensificarea ostilităților cu Moscova. El a afirmat că cele 27 de state membre „trebuie să fie capabile să-și arate forța” și să învețe „să nu depindă întotdeauna de alții” atunci când vine vorba de a oferi sprijin crucial Kievului împotriva unei Rusii „care nu face progrese semnificative pe front și suferă pierderi grele”.

Conform celui mai recent raport al asociației berarilor europeni, The Brewers of Europe, în Uniunea Europeană s-au consumat 29,128 miliarde de litri de bere în 2025.

Împărțind această cifră la cei 370 de milioane de adulți din UE - dintr-o populație totală de 450 de milioane - rezultă un consum mediu pe cap de locuitor de aproximativ 79 de litri pe an, echivalentul a aproximativ 239 de beri de 330 ml.