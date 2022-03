Un al cincilea general rus a fost ucis în război, anunță Ucraina

Dacă informația privind uciderea generalul-locotenentului rus Andrei Mordvichev se confirmă, acesta este al cincilea comandant rus ucis în timpul conflictului care a izbucnit în 24 februarie.

Declarația a fost făcută de ministrul Apărării din Ucraina, Oleksi Reznikov, însă informația nu a putut fi verificată de Sky News.

Oficialii ucraineni afirmă că alți patru generali au fost uciși în conflict, iar pentru ei este un semn că generalii Moscovei sunt din ce în ce mai mult forțați să conducă ofensiva de pe front.

Forțele ucrainene susțin că au fost uciși generalul-maior Oleg Mitiaev, în timpul luptelor de la periferia orașului Mariupol, generalul-maior Andriy Kolesnikov, comandantul Districtului Militar de Est, general-maiorul rus Andrey Sukhovetsky, comandantul adjunct al Armatei 41 de Arme Combinate a Forțelor Terestre Ruse și general-maioroul Vitaly Gerasimov, care a fost ucis în timpul unei bătălii în apropiere de Harkiv.

Rusia ar avea aproximativ 20 de generali care conduc invazia în Ucraina. Informația a fost publicată și pe contul de Twitter al Nexta.

According to preliminary information, Lieutenant General Andrei Mordvichev, commander of the 8th Combined Arms Army of the Southern Military District of the Russian Armed Forces, was slain in #Chernobayevka, The Insider reports. pic.twitter.com/dhcDNMrw5q