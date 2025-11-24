Un angajat al unei primării și soția acestuia au fost reținuți după ce bărbatul a furat 1 milion de euro în monede din parcometre

Ancheta a pornit după ce o bancă a raportat suspiciuni de spălare de bani. sursa foto: Getty

Un angajat al primăriei din Kempten, sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puțin 1 milion de euro în monede din parcometrele orașului, relatează Agerpres.

Poliția și procurorii au anunțat că pe numele bărbatului și al soției acestuia au fost emise mandate de arestare, cei doi fiind acuzați de furt, respectiv complicitate la furt, în 720 de cazuri. Ambii se află în arest preventiv.

Ancheta a pornit după ce o bancă a raportat suspiciuni de spălare de bani, Parchetul din Kempten fiind informat în octombrie despre depuneri repetate de numerar în mai multe conturi bancare.

Potrivit procurorilor, angajatul ar fi sustras în mod repetat monedele din parcometre și le-ar fi depus în conturi la care soția avea acces. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de euro.

Primarul din Kempten, Thomas Kiechle, a declarat că este „șocat și consternat” de acuzațiile aduse angajatului. Luni, în cadrul anchetei, autoritățile au percheziționat și birouri ale primăriei.

„Desigur, sprijin procuratura și poliția în cadrul anchetei lor amănunțite privind acuzațiile”, a spus edilul.

„Până la finalizarea procedurilor, se aplică prezumția de nevinovăție. Cu toate acestea, voi lua imediat măsuri concrete în materie de drept al muncii și organizare pentru a revizui procesele anterioare de lucru, pentru a descoperi posibile puncte slabe și pentru a le remedia în mod fiabil pentru viitor”, a precizat Kiechle.