Un atac rusesc asupra unui baraj din regiunea Harkov a distrus ruta principală de aprovizionare a trupelor ucrainene

1 minut de citit Publicat la 19:34 07 Dec 2025 Modificat la 19:34 07 Dec 2025

Ruta peste barajul Peceneghi, care duce la sectoarele din prima linie a frontului din Vovceansk, Veliki Burluk şi Kupiansk, a fost închisă. sursa foto: Getty

O rachetă rusească a lovit, duminică, barajul lacului de acumulare Peceneghi, din regiunea Harkov, iar traficul rutier peste infrastructură a fost suspendat. Ruta respectivă era una importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, relatează Agerpres.

„Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens (în acel moment – n.r.). Experţii examinează amploarea pagubelor”, a declarat primarul localităţii Peceneghi, Oleksandr Gusarov, pentru postul public de televiziune Suspilne.

Acesta mai spune că ruta peste barajul Peceneghi, care duce la sectoarele din prima linie a frontului din Vovceansk, Veliki Burluk şi Kupiansk, a fost închisă.

Experții spun că acest drum reprezintă o cale de aprovizionare crucială pentru apărarea oraşului Vovceansk, care este asediat de forţele ruse de un an şi jumătate. Cucerirea orașului a fost anunţată de Moscova pe 1 decembrie, însă Kievul încă nu l-a declarat oficial pierdut.

Totodată, potrivit altor informații difuzate pe canalele Telegram ucrainene, a fost distrus și podul ce trece peste rezervorul de apă din apropierea satului Starîi Saltiv.

Corpul 16 al Forțelor armate ale Ucrainei a precizat, într-un comunicat, că închiderea rutei respective nu va avea un impact substanţial asupra frontului. Oficialii spun că infrastructura respectivă era de multă vreme ţinta atacurilor sistematice ale Rusiei cu bombe, drone şi rachete.

„Partea ucraineană este conştientă de mult timp de riscurile potenţiale şi este pregătită pentru eventualitatea ca barajul să sufere daune critice. Au fost pregătite în prealabil planuri de atenuare a efectelor”, afirmă armata în documentul citat.

În același comunicat se mai precizează că există rute alternative, în timp ce trupele de pe linia frontului dispun de suficiente provizii de arme şi de muniţii.

În momentul de față, autoritățile ucrainene fac eforturi pentru a repara drumul. Oficialii armatei mai precizează că atacurile asupra rezervoarelor, barajelor sau centralelor nucleare sunt interzise în temeiul dreptului internaţional din cauza potenţialelor consecinţe catastrofale.

În primele luni de la începerea războiului din Ucraina, numeroase poduri și baraje din regiune au fost distruse.

O inundație devastatoare, în urma căreia au murit mai mulți oameni, a avut loc în 2023, când forţele ruse au aruncat în aer barajul de la Kahovka, pe cursul inferior al fluviului Nipru, în sudul Ucrainei.