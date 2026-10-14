Un avion plin cu pasageri a transmis codul 7500 deasupra Croației. Pilotul a încurcat tastele și a declanșat o alertă de deturnare

O eroare de tastare ar fi declanşat alerta de deturnare pe aeroportul din Nurnberg (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O eroare de tastare în cabina piloţilor ar fi declanşat o alertă de deturnare la Aeroportul Nurnberg din Germania, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al poliţiei pentru dpa citată de Agerpres.

Conform anchetei preliminare, pilotul intenţiona să raporteze o defecţiune a sistemului radio marţi, dar a introdus din greşeală codul pentru deturnarea unei aeronave, a declarat purtătorul de cuvânt. Astfel, în loc să transmită codul corespunzător unei defecţiuni a sistemului radio, transponderul aeronavei a transmis numărul 7500, semnalul care indică o deturnare.

Alerta a declanşat o reacţie de amploare la Nurnberg, ceea ce a determinat mobilizarea unei echipe de negociatori special pregătiţi să comunice cu răpitorii şi Comandamentul de Sprijin Special (USK) al poliţiei bavareze.

Avioane militare au început să escorteze avionul, care venea dinspre insula elenă Corfu, în timp ce se afla încă în spaţiul aerian croat. Avioane ale Forţelor armate austriece au fost, de asemenea, alertate. Imediat ce aeronava a intrat în spaţiul aerian german, două aparate Eurofighter germane din cadrul Escadrilei Aeriene Tactice 74 au escortat-o până la Nurnberg.

Poliţia a indicat miercuri că şi radioul avionului Boeing 737-800 era defect. Ca rezultat, echipajul nu a mai putut fi contactat după ce avionul a decolat din Corfu.

Probabil că pilotul nu şi-a dat seama de greşeală, a presupus purtătorul de cuvânt al poliţiei, Michael Petzold. Odată transmis, un cod nu mai poate fi retras. Poliţia nu-l investighează pe pilot, deoarece consideră că acesta ar fi acţionat neintenţionat.

Echipele de intervenţie au avut la dispoziţie mai puţin de o oră între momentul semnalului de urgenţă şi aterizarea avionului pentru a reacţiona, a spus Petzold. "A fost o performanţă cu adevărat remarcabilă", a adăugat el, subliniind că poliţia s-a pregătit pentru cel mai rău scenariu într-un timp foarte scurt.