Un avion privat s-a prăbușit pe aeroport, în Maine: Opt oameni se aflau la bord

1 minut de citit Publicat la 10:46 26 Ian 2026 Modificat la 10:46 26 Ian 2026

Un avion privat s-a prăbușit pe aeroport, în Maine. Foto: X/Turbine Traveller

Un avion privat care transporta opt persoane s-a prăbușit în timpul decolării de pe aeroportul din Bangor, statul Maine, duminică seara, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA). Deocamdată nu se știe care este starea victimelor, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu incidentul.

„Echipele de intervenție se află încă la fața locului și vor continua operațiunile timp de mai multe ore, până când vor putea fi oferite informații suplimentare”, au transmis autoritățile din orașul Bangor și reprezentanții Aeroportului Internațional Bangor, într-un comunicat publicat duminică. Cauza accidentului nu a fost precizată.

DEVELOPING: CHALLENGER 650 CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINE



A Bombardier Challenger 650 private jet has crashed during takeoff at Bangor International Airport (BGR), Maine, with 8 people on board, according to multiple reports.



The aircraft, N10KJ (A00345), is registered to… pic.twitter.com/B9HP8KMSkS — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

Potrivit aeroportului, serviciile de urgență au intervenit în jurul orei 19:45. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) vor ancheta circumstanțele prăbușirii, iar aeroportul a fost închis pe parcursul nopții de duminică.

Aeronava implicată este un Bombardier Challenger 650, înregistrat pe numele unei companii cu sediul în Houston, conform documentelor federale.

Accidentul s-a produs în timpul unei furtuni puternice de zăpadă care a afectat nord-estul Statelor Unite. În Maine, temperaturile erau mult sub zero grade, iar ninsoarea slabă reducea vizibilitatea la un nivel foarte scăzut.

Cu doar câteva minute înainte de accident, din înregistrările audio ale comunicațiilor de la aeroport, obținute de site-ul LiveATC.net, se pot auzi discuții între controlori și piloți despre vizibilitatea redusă și procedurile de degivrare, deși nu este clar cine vorbea cu cine.

Un controlor a autorizat avionul să decoleze de pe pista 33 a aeroportului din Bangor.

Aproape două minute mai târziu, un controlor transmite prin radio, vizibil alarmat: „Tot traficul este oprit pe aeroport! Tot traficul este oprit pe aeroport!”

La scurt timp, un alt controlor spune: „Avionul este răsturnat. Avem un avion de pasageri răsturnat”.

Ulterior, aeroportul a fost închis, iar vehiculele de intervenție au avut acces pe pistă.

Un controlor a precizat mai târziu că la bord se aflau „trei membri ai echipajului și posibil cinci pasageri”.