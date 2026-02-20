A devenit, peste noapte, de 100.000 de ori mai bogată decât Elon Musk. Problema este că își poate cheltui banii într-un singur loc

Femeia a observat că soldul cardului nu era deloc cel așteptat: peste 63 de cvadrilioane de lire. Foto: Getty Images

O antreprenoare din Nottingham a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a descoperit că este, teoretic, mai bogată decât oricine altcineva din lume. Singura problemă? Banii pot fi folosiți exclusiv într-o cafenea, potrivit nottinghampost.com.

Sophie Downing a primit de Crăciun un voucher despre care credea că valorează 10 lire sterline pentru lanțul britanic 200 Degrees Coffee. Săptămâna trecută, când a vrut să își cumpere un matcha latte, a observat că soldul cardului nu era deloc cel așteptat: peste 63 de cvadrilioane de lire.

Mai exact, cifra avea 15 zerouri. O sumă uriașă, care, cel puțin pe hârtie, o plasează la mare distanță de miliardari celebri precum Elon Musk. Conform calculelor, „averea” ei virtuală ar fi de aproximativ 100.000 de ori mai mare decât cea a acestuia și de sute de ori peste valoarea economiei globale.

„Mi s-a părut amuzant. Nu am mai văzut așa ceva niciodată”, a povestit tânăra de 29 de ani.

Prima dată a folosit cardul într-o cafenea din centrul orașului, în pauza de prânz. Casierul a fost la fel de surprins când pe ecranul casei de marcat a apărut suma uriașă. Inițial, Sophie nici nu a realizat ce se întâmplă. Abia când a primit bonul fiscal și a văzut soldul tipărit a înțeles dimensiunea erorii.

Antreprenoarea, care conduce un salon de epilare numit Secret Sugar Club, a încercat să folosească din nou cardul câteva zile mai târziu, iar suma era în continuare aceeași, la nivel de zeci de cvadrilioane.

Reprezentanții 200 Degrees nu au oferit, deocamdată, explicații publice privind situația. Sophie bănuiește că ar putea fi vorba despre o eroare de scanare a codului de bare, care a generat soldul greșit.

Chiar dacă, teoretic, ar putea „goli” rafturile cafenelei, spune că nu intenționează să profite de situație. Glumește doar că ar fi fost mai util dacă suma ar fi apărut pe un card cadou valabil într-un alt magazin.