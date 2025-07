Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, la Hollywood. Autoritățile anunță zeci de victime

Aproape 30 de persoane au fost rănite după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, pe un bulevard situat foarte aproape de Hollywood, celebrul cartier din Los Angeles, relatează Antena 3 CNN.

Există relatări neconfirmate despre focuri de armă care ar fi fost auzite în timpul incidentului.

"Inițial, au fost puține detalii despre autorul acestui incident. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu mașina de culoare gri, condusă de acest individ.

Vehiculul, oprit pe stradă, este înconjurat de resturi rezultate în urma coliziunilor multiple.

#BREAKINGNEWS:

More than 20 injuries have been reported after a vehicle rammed into a crowd on #Santa Monica Boulevard, #LosAngeles, with five individuals in critical condition



There are unconfirmed reports of a shooting prior to the incident.#USA pic.twitter.com/M2S3X357TJ