Un bărbat cu un cuțit și un pistol a fost reținut la protestul de la Tribunalul Constituțional din Varșovia

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Poliția din Varșovia a reținut, sâmbătă, un bărbat care avea asupra sa un cuțit și un pistol cu gloanțe oarbe, în timpul unei manifestații organizate în fața Tribunalului Constituțional al Poloniei, instituția aflată în centrul unei confruntări politice care s-a acutizat dramatic în ultimele 24 de ore, relatează agenția germană dpa, citată de Agerpres.

Potrivit poliției, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a atras atenția uneia dintre femeile implicate în organizarea protestului, pentru că își ținea fața parțial acoperită. În momentul în care aceasta i-a cerut să-și descopere chipul, individul ar fi lovit-o și ar fi încercat apoi să fugă din mulțime.

Mai mulți protestatari au pornit imediat după el, strigând „Provocator, provocator!”, potrivit unui corespondent dpa aflat la fața locului, iar bărbatul a fost prins, în cele din urmă, de polițiștii care asigurau paza manifestației.

„S-a dovedit că avea asupra sa un cuţit, un pistol cu muniţie oarbă - încărcat - şi o legitimaţie pe care scria Securitate, al cărei design semăna cu cel al unui card de identificare al poliţiei”, a precizat poliția într-un comunicat. În urma percheziției, agenții au descoperit asupra lui și droguri.

Incidentul nu este primul din jurul clădirii. Încă de vineri seară, sute de oameni, printre care și parlamentari ai opoziției, s-au strâns în fața Tribunalului, iar trei persoane au fost arestate după ce au încercat să forțeze dispozitivul masiv al poliției, potrivit The Guardian.

Suspendarea care a aprins scânteia

Tensiunile au izbucnit după ce, vineri, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, una dintre magistrații aleși de actuala majoritate parlamentară, i-a suspendat pentru o lună pe președintele Tribunalului, Bogdan Święczkowski, și pe adjunctul acestuia, Bartłomiej Sochański, ambii numiți în timpul guvernării PiS, apoi a preluat ea conducerea instituției, invocând vechimea cea mai mare în magistratură. Decizia a fost anunțată pe site-ul oficial al Tribunalului.

Korwin-Piotrowska a susținut că măsura era necesară pentru ca instanța să poată funcționa din nou și pentru ca toți judecătorii aleși de parlament să își poată exercita mandatul. Conducerea suspendată a respins însă decizia ca fiind ilegală, susținând că președintele Tribunalului nu poate fi suspendat și că judecătorii care au depus jurământul fără prezența șefului statului nu sunt membri cu drepturi depline.

Disputa s-a mutat apoi chiar în interiorul clădirii: șapte judecători au intrat în sediu însoțiți de ofițeri ai Serviciului de Protecție a Statului, iar între cele două tabere au avut loc îmbrânceli.

Susținătorii PiS și alte grupări de dreapta protestează de vineri seară în fața sediului, iar liderul partidului, Jarosław Kaczyński, a calificat suspendarea drept un atac asupra instanței.

Nawrocki și-a întors avionul din drum

Președintele polonez Karol Nawrocki, care se afla în avion spre Senegal pentru o vizită de stat, a decis să se întoarcă imediat ce a aflat ce se petrece la Varșovia.

„Într-un astfel de moment, preşedintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc”, a scris el pe platforma X.

Cu puțin înainte de ora 01:00, sâmbătă, Nawrocki a ajuns la sediul instanței, a trecut de cordonul poliției și, potrivit imaginilor publicate online, a intrat într-o confruntare fizică cu forțele de ordine și cu o parte dintre judecători, în încercarea de a pătrunde în clădire. Președintele a solicitat consultări politice de urgență și i-a acuzat pe premierul Donald Tusk de orchestrarea preluării prin forță a celei mai înalte instanțe din țară.

„În această seară, a avut loc o încălcare a ordinii publice în Republica Polonă şi o preluare prin forţă a unui organ constituţional”, a declarat Nawrocki într-un comunicat citit de un asistent în fața sediului instanței, sâmbătă dimineață devreme.

Guvernul: „Nu există altă cale”

Premierul Donald Tusk a respins acuzațiile și a afirmat, într-o postare pe X, că guvernul său urmărește restabilirea statului de drept, după anii de guvernare a PiS.

„Acest proces este dificil, uneori chiar dureros, şi necesită măsuri hotărâte. Nu există altă cale”, a afirmat el.

În paralel, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a cerut ridicarea imunității lui Święczkowski și Sochański, pentru ca aceștia să poată fi urmăriți penal sub acuzația de obstrucționare a activității instanței. Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că Tribunalul a fost politizat în timpul guvernării anterioare, iar ceea ce se întâmplă acum are scopul de a le permite judecătorilor aleși regulamentar să repună instituția în funcțiune.

De cealaltă parte, liderii opoziției au vorbit despre o „lovitură de stat” în sistemul judiciar, iar mai mulți politicieni europeni de dreapta, printre care Nigel Farage și Geert Wilders, au condamnat inițiativa guvernului. Ambasadorul SUA la Varșovia, Tom Rose, a avertizat că situația este foarte gravă și că prezența a mii de oameni în fața instanței riscă să transforme confruntarea în ceva mult mai periculos.

Un conflict vechi de un deceniu

Cele două tabere politice principale din Polonia se luptă de ani de zile pentru controlul Tribunalului Constituțional. Partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), aflat la putere între 2015 și 2023, a numit la curte judecători apropiați formațiunii, iar coaliția de centru-stânga a premierului Donald Tusk, care a preluat guvernarea în 2023, a încercat să anuleze modificările controversate aduse sistemului judiciar în acea perioadă.

Rădăcinile crizei merg până în 2015, când guvernul aflat la final de mandat și cel nou instalat au recurs, unul după altul, la manevre juridice discutabile pentru a-și numi oamenii în instanță.

Ulterior, PiS a schimbat regulile de funcționare ale Tribunalului, iar în 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că, prin componența sa, instanța poloneză nu era constituită legal.

Situația s-a complicat și mai mult în acest an, după ce Nawrocki, care a câștigat surprinzător alegerile prezidențiale de anul trecut în fața candidatului susținut de Tusk, a refuzat să primească jurământul mai multor judecători aleși de actualul parlament.

Comisia de la Veneția a precizat, la începutul acestei luni, că refuzul președintelui nu ar trebui să-i împiedice pe judecători să își preia funcțiile.

Confruntarea este departe de final. Święczkowski a anunțat sâmbătă că el și judecătorii care îl susțin vor încerca să preia din nou controlul Tribunalului, în timp ce Anna Korwin-Piotrowska a convocat pentru 3 noiembrie Adunarea Generală a judecătorilor.

Noul episod riscă să adâncească polarizarea țării înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, în condițiile în care sondajele arată că dreapta populistă ar putea reveni la putere.