Criză politică în Polonia. Președintele Curții Constituționale, demis. Proteste și poliție. Karol Nawrocki a intrat cu forţa în clădire

Președintele Karol Nawrocki a fost surprins în timp ce încerca, cu dificultate, să intre în sediul instanței din Varșovia, pe fondul unei dispute de lungă durată privind legitimitatea acesteia. FOTO: Agerpres

Președintele Karol Nawrocki a fost surprins în timp ce încerca, cu dificultate, să intre în sediul instanței din Varșovia, pe fondul unei dispute de lungă durată privind legitimitatea acesteia, informează The Guardian. Într-o declarație citită în numele său în fața tribunalului, la ora 5 dimineața, Nawrocki a criticat „o încălcare a ordinii constituționale a Poloniei”.

Vineri seara, forțele de ordine s-au aflat într-o confruntare tensionată cu protestatarii în fața Curții Constituționale a Poloniei, după suspendarea președintelui acesteia, un nou punct critic într-o dispută care durează de un deceniu cu privire la statutul juridic al instituției.

Suspendarea preşedintelui Curţii a provocat tensiuni

Tensiunile au survenit în urma unei decizii controversate, luate de un grup de judecători numiți de guvern, de a-i suspenda pe președintele contestat al Curții, Bogdan Święczkowski, și pe adjunctul acestuia, Bartłomiej Sochański, pe fondul unor divergențe privind legitimitatea completului de judecată.

President of Poland Karol Nawrocki was held back on the premises of the Constitutional Tribunal https://t.co/z6Az8ioYbt — World Source News (@Worldsource24) October 31, 2026

Această măsură a provocat o reacție vehementă din partea partidului de opoziție de dreapta „Lege și Justiție” (PiS), liderul acestuia, Jarosław Kaczyński, condamnând ceea ce a numit un „atac” asupra Curții.

Curtea a decis frecvent în favoarea legislației poloneze în detrimentul dreptului UE, iar Uniunea Europeană a acuzat cea mai înaltă instanță a Poloniei de o apropiere excesivă față de puterea politică naționalistă de la acea vreme.

Președintele conservator susținut de PiS, Karol Nawrocki, apropiat de Donald Trump, și-a întors avionul din drumul spre o vizită de stat în Senegal pentru a reveni la Varșovia și a interveni la sediul instanței, vineri noaptea.

Sute de protestatari, inclusiv parlamentari din opoziție, s-au adunat în fața clădirii pentru a-și exprima susținerea față de judecătorii suspendați. Potrivit informațiilor, trei persoane au fost arestate după ce au încercat să pătrundă cu forța, trecând de un dispozitiv polițienesc masiv.

Preşedintele a vrut să intre cu forţa în clădire

Cu puțin timp înainte de ora 01:00, sâmbătă dimineața, Nawrocki a apărut în fața instanței și a trecut de cordonul poliției. Într-o înregistrare video se poate observa cum președintele intră într-o confruntare fizică cu forțele de ordine și cu alți judecători, încercând să intre cu forța în clădire. La ora 04:00, ora locală, președintele se afla încă în interiorul clădirii.

Într-o înregistrare publicată online, Nawrocki a fost auzit afirmând că persoanele numite de guvern „nu erau judecători ai Curții Constituționale”.

Nawrocki acuză „o încălcare a ordinii constituționale a Poloniei”

Într-o declarație citită în numele său în fața tribunalului, la ora 5 dimineața, Nawrocki a criticat „o încălcare a ordinii constituționale a Poloniei”, afirmând că „un organ constituțional a fost ocupat prin forță”. El a cerut forțelor de securitate să părăsească incinta.

Acest nou conflict va accentua, probabil, polarizarea țării, pregătind terenul pentru o confruntare decisivă în cadrul alegerilor parlamentare de anul viitor, în condițiile în care sondajele indică faptul că dreapta populistă ar putea reveni la putere.

Curtea s-a aflat în centrul unei dispute care datează din 2015, moment în care guvernul centrist, aflat la final de mandat, și guvernul de dreapta, proaspăt instalat, au recurs – într-o succesiune rapidă – la măsuri juridice discutabile pentru a umple instanța cu persoane numite de ele.

Controversa privind aceste numiri a paralizat activitatea Curții, situație agravată de încercările ulterioare de a o anihila pe parcursul celor opt ani de guvernare iliberală a partidului PiS – o perioadă marcată de conflicte cu UE pe tema statului de drept.

Tusk a promis că anulează reforme

De la revenirea la putere în 2023, premierul polonez Donald Tusk a promis în repetate rânduri că va anula reformele controversate, în încercarea de a repara relațiile cu Bruxelles-ul, refuzând totodată să recunoască legitimitatea Curții în forma sa actuală.

Eforturile sale au fost însă zădărnicite de președinți apropiați de opoziție, care și-au exercitat dreptul de veto și au interpretat extensiv propriile prerogative pentru a bloca reformele.

Într-o nouă întorsătură de situație survenită anul acesta, Nawrocki – care a câștigat în mod neașteptat alegerile prezidențiale de anul trecut în fața candidatului susținut de Tusk – a refuzat să primească jurământul a cinci judecători aleși de actualul Parlament, complicând și mai mult situația juridică.

La începutul acestei luni, Comisia de la Veneția – organismul consultativ al Consiliului Europei în chestiuni legate de statul de drept – a afirmat că refuzul președintelui nu ar trebui să îi împiedice pe judecători să își preia funcțiile.

Vineri seară, un grup de judecători aleși de actuala majoritate a luat măsuri pentru a-l suspenda pe Święczkowski – fost ministru în timpul guvernării PiS – și pentru a prelua controlul procedural asupra instanței. Anna Korwin-Piotrowska – una dintre cei cinci judecători care nu au fost acceptați de Nawrocki – a declarat că a preluat funcția de conducere, invocând faptul că are cea mai mare vechime în magistratură.

Experții sunt profund divizați în ceea ce privește legalitatea suspendării judecătorului. Marcin Matczak, un reputat expert în drept și un critic vocal al partidului PiS, a declarat că „nu s-a gândit vreodată că va ajunge să-l apere” pe Święczkowski, dar a apreciat că temeiul juridic pentru suspendarea acestuia este „inexistent”.

Într-o altă ordine de idei, ministrul justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că a solicitat ridicarea imunității lui Święczkowski și a adjunctului acestuia, Sochański, pentru a putea fi urmăriți penal sub acuzația de obstrucționare a activității instanței.

În ciuda criticilor, Tusk a insistat că „restabilirea statului de drept este datoria noastră”.

„După ani de nerespectare a legii sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită măsuri hotărâte. Nu există altă cale”, a susținut el.

La începutul acestei luni, el a dat asigurări că „instanța își va începe activitatea în conformitate cu Constituția, fie că acest lucru convine unora, fie că nu”.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat jurnaliștilor, în marja unei reuniuni G20 la Atlanta, că „Tribunalul Constituțional a fost politizat în timpul guvernării anterioare”.

„Ceea ce se întâmplă are scopul de a permite majorității judecătorilor aleși în mod regulamentar să facă Tribunalul să funcționeze din nou”, a spus el.

Liderii opoziției au acuzat guvernul că a comis o „lovitură de stat” în sistemul judiciar. Mai multe figuri de extremă dreapta din Europa – printre care britanicii Nigel Farage și Liz Truss, precum și olandezul Geert Wilders – au condamnat, de asemenea, această inițiativă.

Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a scris într-o postare pe platforma X: „Evenimentele care se desfășoară în această seară... sunt foarte grave”.

„Ambele tabere oferă versiuni complet diferite despre ceea ce s-a întâmplat și de ce”, a spus el. „Indiferent care vor fi faptele stabilite în cele din urmă, prezența a mii de oameni în fața instanței nu face decât să agraveze o situație deja periculoasă. Ultimul lucru de care are nevoie Polonia este o confruntare care să degenereze în ceva mult mai grav.”