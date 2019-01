LOTO Un bărbat britanic a câștigat unul dintre cele mai mari premii loto din istoria țării, dar nu a verificat biletul timp de șase săptămâni și l-a lăsat aruncat într-o grămadă de hârtii în mașină.

LOTO Andrew Clark, în vârstă de 51 de ani, a verificat biletul loto doar pentru că iubita și nepoata l-au bătut după ce au auzit despre un premiu local nerevendicat.

Andrew Clark nearly missed out on £76 million after he drove around for six weeks unaware a winning lottery ticket was tucked into the visor of his van https://t.co/8w4Hf2lAu3 pic.twitter.com/qDmHdEswd9