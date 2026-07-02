Un celebru actor de stand-up comedy a fost arestat la revenirea în Turcia după ce l-a ironizat pe Erdogan. S-a oferit să-i fie terapeut

1 minut de citit Publicat la 19:57 02 Iul 2026 Modificat la 19:57 02 Iul 2026

Umoristul turc Deniz Goktaș a fost arestat la reveninrea în țară, după ce l-a ironizat pe președintele Recep Tayyip Erdogan. Foto: Deniz Goktaș via YouTube / Getty Images

Deniz Goktaș, un umorist turc, consacrat drept artist de stand-up comedy, a fost arestat joi pe aeroportul din Istanbul, la întoarcerea din străinătate, fiind acuzat de "denigrarea valorilor religioase", relatează agenția spaniolă EFE, citată de Agerpres.

Parchetul turc a deschis o investigație după ce anumite cercuri conservatoare apropiate guvernului de la Ankara au denunțat fragmente dintr-un spectacol postat de Goktaș pe YouTube.

Clipul s-a viralizat, depășind 8,5 milioane de vizualizări în doar o săptămână.

Un comunicat al Parchetului, publicat de ziarul Cumhuriyet, confirmă arestarea de operată de poliție pe aeroport și precizează că încarcerarea lui Goktaș, un bărbat de 32 de ani, s-a făcut în cadrul unei anchete deschise pentru "denigrarea valorilor religioase ale unei părți a populației".

Mai multe comentarii făcute de actor la adresa Coranului au fost considerate de criticii săi drept jignitoare la adresa Islamului.

Actorul turc a spus că i-ar plăcea să-i fie terapeut lui Erdogan

Umoristul - notează EFE - s-a referit la cele patru texte sacre, Tora, Psalmii, Evangheliile și Coranul, ca și cum ar fi părți ale unei serii literare de larg consum.

Spectacolul său include și referiri satirice la președintele turc Recep Tayyip Erdogan, în special în legătură cu perioada îndelungată de când acesta se află la putere.

Potrivit lui Goktaș, Erdogan este un politician care a evoluat "de la un dictator timid la un dictator împăcat cu propria identitate".

Într-o altă secvență, actorul afirmă că i-ar plăcea să fie "terapeutul președintelui", după care adaugă că nu ar putea fi niciodată angajat pe această poziție, întrucât postul respectiv ar ajunge, cu siguranță, în mâinile unui membru al familiei lui Erdogan.

Glumele sale nu s-au limitat la guvern și la președinte.

În același spectacol, umoristul l-a satirizat și pe primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care este un opozant al lui Erdogan.