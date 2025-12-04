Un cosmonaut rus a fost prins după ce a fotografiat motoarele rachetei SpaceX. A fost dat afara din echipaj

Cosmonautul rus Oleg Artemiev, fotografiat în timpul unei misiuni pe ISS în 2022. Sursă foto: Hepta

Cosmonautul Oleg Artemiev a declanșat o controversă între SUA și Rusia, după ce s-a aflat că a fotografiat motoarele rachetei propulsoare construite de compania SpaceX.

Racheta transportă echipaje umane și provizii către Spațială Internațională.

Potrivit presei europene, care citează The Insider, Artemiev a realizat fotografiile cu telefonul mobil, în timp ce se antrena în SUA la baza Hawthorne din California pentru misiunea Crew-12.

Cooperarea spațială rămâne unul dintre puținele domenii în care Rusia și SUA mențin relații de lucru, în contextul invaziei în Ucraina.

Cosmonautul rus a fost retras din misiunea spațială

După ce s-a aflat că a fotografiat motoarele de rachetă și alte elemente sensibile ale programului spațial american, Oleg Artemiev a fost retras din misiunea Crew-12.

Moscova a anunțat că va fi înlocuit de cosmonautul Andrei Fedaiev.

O anchetă inter-instituțională a fost deschisă după incidentul provocat de Artemiev.

„Este greu de imaginat un cosmonaut experimentat comițând o greșeală atât de gravă fără intenție”, a declarat analistul Gheorghi Trișkin pentru The Insider.

NASA și SpaceX nu au comentat încă eliminarea lui Artemiev din misiune și eventualele acuzații la adresa acestuia.

Cum colaborează Occidentul și Rusia în spațiu, în timp ce invazia Moscovei continuă în Ucraina

NASA și agenția rusă Roscosmos au convenit în luna iulie anul curent să extindă operațiunile Stației Spațiale Internaționale (ISS) până în 2028 și, eventual, să ia în calcul să prelungească până în 2030 retragerea acestei platforme de pe orbită.

Programul spațial al Rusiei s-a confruntat cu critici internaționale, după declanșarea războiului Rusiei în Ucraina.

Fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin, a amenințat în repetate rânduri că va retrage țara din programul ISS, avertizând că sancțiunile americane ar putea provoca, în cele din urmă, prăbușirea stației pe teritoriul SUA sau al Europei printr-o "cădere necontrolată de pe orbită".

La momentul respectiv, în februarie 2022, Rogozin și s-a întrebat „cine va salva ISS” dintr-un astfel de scenariu.

Cunoscut pentru retorica agresivă, acest politician a fost, în cele din urmă, demis din funcție în iulie 2022 și înlocuit de Iuri Borisov.

Între timp, în iunie 2023, Roscosmos a lansat o campanie de recrutare pentru Batalionul Uran, o miliție care luptă în Ucraina.

În 2024, șeful agenției spațiale ruse a confirmat că peste 1.000 de angajați ai industriei de profil din țara sa sunt implicați în război, sistemele de satelit ale Roscosmos furnizând trupelor Moscovei informații în timp real.

Borisov a fost demis de președintele rus Vladimir Putin în februarie și înlocuit de ministrul adjunct al Transporturilor, Dmitri Bakanov.

În Europa, agenția spațială ESA a suspendat cooperarea cu Roscosmos în cadrul misiunii roverului ExoMars în martie 2022.

În Marea Britanie, compania de sateliți OneWeb a rupt legăturile cu agenția rusă și a apelat la furnizori alternativi pentru lansările spațiale.