Un cuplu din Marea Britanie care s-a declarat fan al regimului nazist, și care și-a numit copilul Adolf Hitler, a fost condamnat la închisoare pentru apartenența la un grup terorist.

Ada Thomas de 22 de ani a fost condamnat la 6 ani jumate de închisoare iar prietena lui, Claudia Patatas, de 38 la cinci ani a fost condamnată la cinci ani. Grupul din care făceau parte a fost interzis și declarat ilegal în 2016. Grupul dorea distrugerea democrației cu ajutorul violenței și a crimelor. De asemenea cei doi au fost acuzați de faptul că i-au arătat copilului simboluri naziste și forografii deranjante.

