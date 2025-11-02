Un cutremur de 6,3 a avut loc în Afganistan. Seismul a fost resimțit puternic în India și în Pakistan

1 minut de citit Publicat la 23:28 02 Noi 2025 Modificat la 23:31 02 Noi 2025

Seism de 6,3 în Afganistan. Imagine cu caracter ilustrariv. Foto: Getty Images

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a lovit duminică nordul Afganistanului și a fost resimțit în Pakistan, India și în alte țări învecinate, conform rapoartelor preliminare.

Cutremurul a avut loc luni, la ora 1:29 a.m., ora locală, și a avut epicentrul în Afganistan, în apropierea granițelor cu Tadjikistan și Uzbekistan, potrivit seismologilor de la U.S. Geological Survey (USGS).

Potrivit USGS, epicentrul a fost localizat la aproximativ 23 de kilometri sud de Khulm, Afganistan, și la 51 de kilometri sud-est de Mazār-e Sharīf, Afganistan. Cutremurul a avut o adâncime de 10 kilometri.

Relatările de pe rețelele de socializare indică faptul că seismul a fost resimțit până la Kabul în Afganistan, Mashhad în Iran, Islamabad în Pakistan și în zone din apropierea graniței dintre Pakistan și India.

Au fost raportate pagube în Mazār-e Sharīf, un oraș cu peste 300.000 de locuitori din apropierea epicentrului. O imagine distribuită pe rețelele de socializare a arătat crăpături mari și resturi în interiorul unei case, în timp ce alții au descris senzația de zguduire „violentă” în oraș, potrivit BNO News.

Afganistanul este predispus la cutremure frecvente și uneori distructive datorită amplasării sale în apropierea limitei plăcilor tectonice indiene și eurasiatice. Cutremurele din această regiune sunt resimțite frecvent pe o arie largă.