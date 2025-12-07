Un elicopter al Bulgariei aprovizionează echipajul navei ruse atacate de Ucraina: Urmează să fie dusă într-un loc sigur

Operaţiunea de remorcare şi de evacuare a marinarilor nu s-a făcut duminică din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un elicopter militar bulgar a transportat duminică alimente, apă potabilă şi echipamente de comunicaţii către nava "Kairos", un petrolier din presupusa "flotă fantomă" a Rusiei, blocat de trei zile în largul coastelor Bulgariei în urma unui atac ucrainean, a relatat EFE, potrivit Agerpres.

Totul se întâmplă la doar o zi după ce Bulgaria a reacţionat nervos în momentul în care s-a aflat că petrolierul lovit de drone ucrainene a fost remorcat şi abandonat de turci în apele sale.

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării din Bulgaria, ţară membră NATO, se pregăteşte o operaţiune de salvare pentru evacuarea celor zece marinari aflaţi la bord, imediat ce condiţiile meteorologice o vor permite.

Nava "Kairos", înregistrată în China şi considerată parte a "flotei fantomă" a Rusiei care se ocupă cu traficul ilegal de petrol, a fost atacată de forţe ucrainene pe 28 noiembrie în strâmtoarea Bosfor, în timp ce naviga spre portul rus Novorossiisk, în partea estică a Mării Negre.

Vasul, care a suferit avarii la carenă şi un incendiu la bord, a eşuat în apele bulgare, în apropierea oraşului de coastă Ahtopol, în extremitatea vestică a Mării Negre.

Nava nu reprezintă pentru moment niciun pericol, potrivit declaraţiilor făcute duminică de ministrul bulgar de interne, Daniel Mitov, pentru postul privat de televiziune bTV.

"Este ancorată şi se află în stare stabilă. Au fost pregătite două remorchere pentru a o duce într-un loc sigur", a declarat ministrul, adăugând că cei zece membri ai echipajului sunt într-o stare fizică şi psihologică bună.

Operaţiunea de remorcare şi de evacuare a marinarilor nu a putut fi realizată duminică, pentru a treia zi consecutiv, din cauza vânturilor puternice şi a valurilor, care au atins între 5 şi 6 metri înălţime.