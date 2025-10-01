Un fost preşedinte african a fost condamnat la moarte. Acesta este acuzat de trădare de ţară

Fostul preşedinte al RD Congo, Joseph Kabila. Foto: Hepta

Curtea militară superioară din Republica Democrată Congo l-a condamnat marți pe fostul președinte Joseph Kabila pentru trădare și alte infracțiuni. Instanța s-a pronunțat și l-a condamnat pe fostul președinte congolez la pedeapsa cu moartea. Verdictul a fost dat în lipsă, în contextul în care locul unde se află Joseph Kabila rămâne necunoscut după ultima sa apariție publică într-un oraș aflat sub controlul rebelilor, potrivit CNN.

Instanța a ordonat arestarea fostului șef de stat. Guvernul îl acuză că a colaborat cu Rwanda și cu gruparea rebelă susținută de Rwanda, M23, care a preluat în ianuarie controlul unor orașe-cheie din estul țării. Joseph Kabila a negat acuzațiile, deși în februarie și-a exprimat sprijinul pentru campania rebelă într-un editorial publicat în ziarul sud-african Sunday Times. Procurorii au spus că au probe și declarații care îl implică pe fostul președinte, în special mărturia lui Eric Nkuba, fostul șef de cabinet al liderului rebel Corneille Nangaa, care este în prezent închis. Nkuba a fost condamnat în august 2024 pentru rebeliune și, potrivit inspecției judiciare, a declarat că Joseph Kabila vorbea frecvent cu Nangaa despre modul în care plănuiau să saboteze guvernul lui Félix Tshisekedi.

Reprezentanții Partidului Popular pentru Reconstrucție și Democrație (PPRD), formațiunea lui Joseph Kabila, au condamnat hotărârea și au descris-o drept o decizie politică. „Considerăm că intenția clară a dictaturii aflate la putere este eliminarea, neutralizarea unui mare actor politic”, a declarat secretarul permanent al partidului, Emmanuel Ramazani Shadary. De cealaltă parte, un avocat care i-a reprezentat pe locuitorii provinciilor Nord-Kivu și Sud-Kivu a spus că este mulțumit de decizie și că aceasta ar aduce justiție poporului congolez.

Joseph Kabila a fost președintele Republicii Democrate Congo din 2001 până în 2019. A preluat funcția de șef de stat la 29 de ani, după asasinarea tatălui său, Laurent Kabila, și și-a prelungit mandatul prin amânarea alegerilor din 2017. Candidatul său a pierdut scrutinul din decembrie 2018 în fața actualului președinte Félix Tshisekedi. În mai, Senatul a votat pentru ridicarea imunității lui Joseph Kabila, măsură pe care acesta a catalogat-o drept dictatorială. Kabila a locuit o perioadă în autoexil, dar s-a întors în aprilie la Goma, oraș controlat de M23, de atunci nu au mai fost confirmate apariții publice pe teritoriul guvernului central.

Conflictul din estul Republicii Democrate Congo s-a intensificat în ianuarie, când gruparea M23 a avansat și a capturat orașul Goma, iar ulterior, în februarie, și orașul Bukavu. Luptele au dus la aproximativ 3.000 de morți și au declanșat una dintre cele mai mari crize umanitare din lume, cu circa 7 milioane de persoane strămutate.