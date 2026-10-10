Un individ înarmat a ucis opt persoane într-un oraș din nordul statului Pennsylvania, apoi s-a sinucis

<1 minut de citit Publicat la 20:34 10 Oct 2026 Modificat la 20:34 10 Oct 2026

După sosirea polițiștilor, suspectul s-a baricadat în interiorul casei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un individ a ucis opt persoane, dintre care doi copii, în interiorul și în jurul unei case din orașul Erie, situat în nordul statului american Pennsylvania, a relatat postul local Erie News Now, care precizează că suspectul s-ar fi sinucis, transmite sâmbătă France Presse, citată de Agerpres.

Poliția a fost apelată vineri în jurul orei 17:00, după ce mai mulți martori au văzut un bărbat având o armă de mici dimensiuni în afara casei respective, înainte de a intra. Două femei au fost găsite decedate pe stradă, în apropierea casei, a indicat Erie News Now.

După sosirea polițiștilor, suspectul s-a baricadat în interiorul casei și au fost auzite focuri de armă în timp ce agenții de poliție îl somau pe bărbat să se predea.

În interiorul casei, au fost găsite corpurile mai multor victime, inclusiv al suspectului, care s-ar fi sinucis.

Contactată de AFP, poliția din Erie nu a dorit să facă deocamdată vreun comentariu.

Într-un comunicat difuzat vineri seară, primăria din Erie a calificat evenimentul drept o „tragedie teribilă”.