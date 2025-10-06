Un judecător a blocat încercările lui Trump de a trimite Garda Naţională în Oregon: ”Nu e nicio insurecţie acolo, nicio amenințare”

Un judecător a blocat temporar încercările preşedintelui american Donald Trump de a trimite Garda Naţională în Oregon. Trump spune că trupele sunt necesare pentru a reprima protestele faţă de operaţiunile federale legate de imigrare din oraş, scrie AP.

Donald Trump va trimite aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale din California de la Los Angeles la Portland, a anunţat duminică Pentagonul, însă un judecător a blocat ulterior trimiterea trupelor în oraş. Într-un comunicat, Pentagonul a declarat că trupele erau trimise în cel mai mare oraş din Oregon „pentru a sprijini Serviciul de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE) şi alţi angajaţi federali în îndeplinirea atribuţiilor oficiale, inclusiv aplicarea legii federale, şi pentru a proteja proprietatea federală”.

Clădirea federală ICE din Portland a fost recent scena unor proteste nocturne, pe care autorităţile locale şi statale le-au descris ca fiind „mici şi calme”. Trump, pe de altă parte, a descris oraşul ca fiind „devastat de război”.

Decizia de a redistribui trupele din California este încercarea lui Trump de a eluda ordinul emis sâmbătă de un judecător federal, care i-a interzis temporar să trimită 200 de soldaţi din Garda Naţională a Oregonului la Portland, a declarat guvernatoarea Oregonului, Tina Kotek.

„Situaţia din Oregon nu s-a schimbat”, a declarat Kotek în cadrul unei conferinţe de presă duminică. „Nu este nevoie de intervenţie militară în Oregon. Nu există nicio insurecţie în Portland, nu există nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale. Oregon este casa noastră, nu o ţintă militară.”

Sâmbătă, judecătoarea districtuală Karin Immergut, numită de Trump, a respins afirmaţiile Casei Albe potrivit cărora Portland este o „zonă de război” şi a declarat că „forţele de ordine obişnuite” ale oraşului sunt capabile să gestioneze conflictele dintre agenţii federali de imigrare şi protestatari.

Immergut a spus că descrierea lui Trump despre Portland era „pur şi simplu nefondată”. Desfăşurarea trupelor a fost blocată până cel puţin la 18 octombrie. Duminică, Immergut a blocat trimiterea de către Trump a 200 de soldaţi din California în Oregon, după o acţiune în justiţie comună a statelor California şi Oregon.

Guvernatorii Californiei şi Oregonului contestă afirmaţiile lui Trump

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că această desfăşurare de forţe este „îngrozitoare” şi „neamericană”.

„Este vorba despre putere”, a precizat Newsom pe X. „El foloseşte armata noastră ca pioni politici pentru a-şi construi propriul ego.”

Newsom, un democrat, s-a certat anterior cu Trump când preşedintele SUA a trimis trupe ale Gărzii Naţionale şi puşcaşi marini americani pentru a răspunde protestelor imigranţilor din Los Angeles din acest an. Newsom a declarat că membrii Gărzii Naţionale care au fost redirecţionaţi către Portland au fost plasaţi sub controlul lui Trump în timpul violențelor din Los Angeles din luna iunie.

Guvernatorul Californiei a promis că va contesta această măsură în instanţă, îndemnând publicul să nu „rămână tăcut în faţa unui comportament atât de imprudent şi autoritar”.

Trump trimite trupe şi la Chicago

După anunţul că trupele vor fi transferate la Portland, guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a declarat duminică seara că Trump a ordonat trimiterea a 400 de membri ai Gărzii Naţionale din Texas în Illinois, Oregon „şi alte locaţii”.

Administraţia Trump a descris Chicago drept „cel mai periculos oraş din lume”.

În timp ce în cel mai mare oraş din Illinois au avut loc proteste constante faţă de operaţiunile federale ale ICE, Pritzker a respins afirmaţia lui Trump că criminalitatea a scăpat de sub control.

„Trebuie să începem să spunem lucrurilor pe nume: invazia lui Trump. A început cu agenţii federali, în curând va include desfăşurarea membrilor federalizaţi ai Gărzii Naţionale din Illinois împotriva voinţei noastre, iar acum va implica trimiterea trupelor militare ale altor state”, a declarat Pritzker într-o postare pe X duminică seara, îndemnându-l pe guvernatorul Texasului, Greg Abbott, să nu susţină această măsură.

„Nu există niciun motiv pentru care un preşedinte ar trebui să trimită trupe militare într-un stat suveran fără ştirea, consimţământul sau cooperarea acestuia”, a declarat Pritzker.

Abbott, un republican, a declarat că a „autorizat în totalitate” desfăşurarea trupelor. „Puteţi fie să aplicaţi în totalitate protecţia pentru angajaţii federali, fie să vă daţi la o parte şi să lăsaţi Garda Texasului să o facă”, a declarat Abbott pe X.

De la întoarcerea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a trimis Garda Naţională şi în Washington, unde a declarat că criminalitatea este „scăpată de sub control”, în ciuda afirmaţiilor contrare ale oficialilor oraşului.

Toate oraşele în care Trump a trimis sau a ameninţat că va trimite trupe pentru a combate criminalitatea presupus ridicată sunt conduse de democraţi.