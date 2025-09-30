Trump: „Să folosim orașele periculoase ca teren de instrucție pentru Garda Națională. Este un război din interior”

1 minut de citit Publicat la 20:00 30 Sep 2025 Modificat la 20:01 30 Sep 2025

Garda Națională a fost desfășurată în Washington, DC, la ordinul lui Donald Trump. Sursă foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a indicat, marți, Departamentului Apărării să folosească "orașele periculoase" din SUA ca terenuri de instrucție pentru armată și Garda Națională, relatează CNN.

"I-am spus lui Pete (Hegseth, secretarul Apărării) că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, pentru Garda Națională, pentru că vom intra în Chicago foarte curând.

Acesta este un oraș mare cu un guvernator incompetent", a spus președintele în timpul discursului adresat unei reuniuni de ofițeri de rang înalt desfășurată în Quantico, statul Virginia.

Donald Trump: Ne confruntăm cu un război din interior

Potrivit liderului de la Washington, "San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles sunt locuri foarte nesigure ce vor fi 'îndreptate' unul câte unul".

Republicanul a acuzat "un război din interior", cu referire la migranții ilegali care comit infracțiuni.

"Nu e cu nimic diferit de un inamic străin, dar e mai dificil în multe privințe, pentru că ei nu poartă uniforme", a spus Donald Trump.

Președintele a continuat apoi evocând relatările din mass-media despre trupele americane care au fost scuipate de cetățeni.

Trump: Noua politică ar trebui să fie "Ei scuipă, noi lovim"

El a dat de înțeles că noua politică ar trebui să le permită soldaților să îi doboare pe cei care îi agresează verbal sau îi scuipă.

"Oamenii stau în picioare, îi scuipă și țipă la ei. Și soldatul acela care stă acolo vrea să-i doboare pe acești oameni, dar nu are voie să facă nimic. Eu zic că dacă ei scuipă, noi îi lovim. E în regulă? Ei scuipă, noi lovim", a spus el.

Președintele și-a dezvoltat ideea, cerându-le generalilor prezenți ca, dacă vehiculele militare sau de poliție sunt lovite cu cărămizi sau alte obiecte, ofițerii să intervină cum cred ei de cuviință.

"Ieșiți din mașina aia și puteți face ce naiba vreți să faceți, pentru că (...) puteți muri din cauza asta", a îndemnat el.