Un judecător blochează desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago, ordonată de Trump. Trupele se află însă deja în oraș

1 minut de citit Publicat la 09:07 10 Oct 2025 Modificat la 09:08 10 Oct 2025

Membri ai Gărzii Naționale la un centru militar din Elwood, Illinois, 7 octombrie 2025. Foto: Getty Images

Un judecător american a emis un ordin temporar de restricție care blochează desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în statul Illinois, relatează Agerpres, care citează DPA.

Presa internațională notează însă că soldații se află deja în Chicago, cel mai mare oraș din statul american menționat.

Emis joi, ordinul judecătoarei April Perry se va aplica timp de două săptămâni.

Pe 22 octombrie urmează să aibă loc o ședință a instanței, pentru a stabili dacă trebuie prelungit.

Potrivit armatei SUA, circa 500 de membri ai Gărzii Naționale sunt deja staționați în oraș.

De asemenea, mai multe publicații americane au relatat că trupele erau deja în acțiune, joi, în zona metropolitană Chicago.

Primarul din Chicago: Blocarea desfășurării trupelor, un câștig pentru statul de drept

Invocând criminalitatea în creștere, administrația președintelui american Donald Trump le-a ordonat soldaților să protejeze proprietățile federale şi pe oficialii ICE - agenția care se ocupă cu expulzarea migranților - din mai multe orașe americane controlate de primari ai Partidului Democrat, inclusiv Chicago.

Brandon Johnson, primarul democrat al metropolei, a numit ordinul judecătoarei Perry drept un "câștig pentru oamenii din oraș și pentru statul de drept".

"Judecătoarea Perry s-a făcut ecoul multor argumente care au fost aduse în mod repetat: desfășurarea lui Trump este ilegală, neconstituțională, periculoasă şi inutilă. Nu există nicio rebeliune în Chicago. Sunt doar oameni buni care protestează pentru o cauză dreaptă", a spus el.

Garda Națională este o forță de rezervă militară, parte a armatei Statelor Unite ale Americii.

De obicei, soldații săi sunt desfășurați în țară în timpul unor dezastre naturale, dar și în caz de revolte civile.