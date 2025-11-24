Un judecător federal a anulat rechizitoriul lansat la presiunea lui Trump împotriva fostului șef al FBI, James Comey

3 minute de citit Publicat la 23:07 24 Noi 2025 Modificat la 23:07 24 Noi 2025

Avocații celor doi au susținut constant că dosarele sunt rezultatul presiunilor politice ale lui Donald Trump. sursa foto: Getty

Un judecător federal din SUA a anulat, luni, rechizitoriile formulate împotriva fostului șef al FBI, James Comey, și a procurorului general al statului New York, Letitia James, după ce a stabilit că procurorul interimar care a semnat dosarele fusese numit ilegal de administrația Trump, relatează CNN.

Decizia vine în urma constatării că Lindsey Halligan, instalată de Donald Trump în funcția de procuror interimar pentru districtul estic al Virginiei, nu avea un mandat valid. Halligan fusese aleasă direct de fostul președinte, într-o perioadă în care Casa Albă presa intens pentru deschiderea unor dosare penale împotriva criticilor lui Trump.

„Încercarea Procurorului General de a o instala pe doamna Halligan ca procuror interimar al SUA pentru districtul estic al Virginiei a fost invalidă”, a scris judecătoarea Cameron McGowan Currie. Mai departe, ea a precizat explicit că „toate acțiunile decurgând din numirea defectuoasă a doamnei Halligan, inclusiv rechizitoriile împotriva lui Comey și James, au reprezentat exercitări nelegale ale puterii executive și sunt anulate”.

Deși dosarele au fost respinse „fără prejudiciu” – ceea ce ar permite, teoretic, refacerea lor – Currie sugerează că, în cazul lui Comey, acest lucru nici nu mai e posibil, pentru că termenul de prescripție ar fi deja depășit.

„Sunt încurajată de victoria de astăzi și recunoscătoare pentru rugăciunile și sprijinul primit din toată țara… Rămân neînfricată în fața acestor acuzații nefondate, în timp ce continui să lupt pentru locuitorii statului New York în fiecare zi”, a reacționat Laetitia James, la scurt timp după anunțul deciziei.

James Comey a transmis un mesaj într-un video pe Instagram: „Sunt recunoscător că instanța a pus capăt acestui caz împotriva mea, o urmărire penală bazată pe răutate și incompetență, o oglindire a ceea ce a devenit Departamentul de Justiție sub Donald Trump, un lucru de-a dreptul sfâșietor”.

Mai departe, fostul director al FBI a subliniat că președintele „nu poate folosi Departamentul de Justiție pentru a-și viza dușmanii politici” și a insistat că acest tip de comportament este „fundamental anti-american”. „Știu că Donald Trump probabil va veni din nou după mine… Sunt nevinovat. Nu mi-e teamă”, a adăugat el.

De ce a fost ilegală numirea lui Halligan

Judecătoarea Currie a stabilit că mandatul legal pentru procurorul interimar precedent expirase, iar numirea lui Halligan depășea perioada legală de 120 de zile prevăzută de lege. Mai exact, mandatul lui Erik Siebert, aflat în funcție anterior, a început pe 21 ianuarie 2025 și a expirat pe 21 mai 2025. Din acel moment, spune Currie, „s-a încheiat și autoritatea Procurorului General de a face o nouă numire”.

Ea a notat că încercarea lui Pam Bondi de a o instala pe Halligan „a fost invalidă”, iar Halligan „a ocupat ilegal funcția din 22 septembrie 2025”.

Judecătoarea a respins și argumentul guvernului potrivit căruia Procurorul General are libertatea de a numi pe cine dorește.

„Ar însemna că Guvernul poate trimite orice persoană de pe stradă – avocat sau nu – în fața unui mare juriu pentru a obține un rechizitoriu, atât timp cât Procurorul General aprobă ulterior. Asta nu poate fi lege”, a precizat ea.

Ce acuzații li se aduceau celor doi

În dosarul său, James Comey era acuzat că ar fi furnizat informații presei prin intermediul avocatului său și că ar fi mințit Congresul în 2020. A pledat nevinovat.

Letitia James era acuzată că ar fi declarat în mod fals o proprietate ca „a doua locuință” pentru a obține condiții financiare mai bune, dosar în care a pledat, de asemenea, nevinovat.

Avocații celor doi au susținut constant că dosarele sunt rezultatul presiunilor politice ale lui Donald Trump.

Comey fusese demis de Trump în 2017, în timp ce Letitia James a câștigat notorietate pentru procesul civil intentat împotriva lui Trump în cazul supraevaluării proprietăților, dosar în care fostul președinte a primit o amendă de peste 350 de milioane de dolari – sumă anulată ulterior de o instanță de apel care a considerat-o „excesivă”.