Un miliardar a dat în judecată firma de criptomonede a familiei Trump pentru extorcare. I-ar fi „înghețat pe nedrept” toate token-urile

Compania de criptomonede World Liberty a familiei Trump este dată în judecată de unul dintre susținătorii săi miliardari pentru acuzații de extorcare. Justin Sun a acuzat World Liberty de o „schemă ilegală” de a-i confisca token-urile WLFI, o criptomonedă emisă de companie. Sun susține că firma, cofondată de președintele american Donald Trump și fiul său, Eric Trump, i-a „înghețat” toate token-urile și l-a privat de dreptul de vot în chestiuni de guvernanță, scrie BBC News.

BBC i-a contactat pe Trump și World Liberty pentru comentarii.

Sun este un susținător fervent al lui Trump și al poziției sale față de criptomonede, dar a acuzat „anumite persoane” asociate cu World Liberty că acționează împotriva valorilor președintelui.

„Mi-au înghețat în mod nedrept toate token-urile, m-au privat de dreptul de a vota asupra propunerilor de guvernare și au amenințat că îmi vor distruge definitiv token-urile prin «ardere», totul fără nicio justificare întemeiată”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.

Sun este fondatorul unui proiect cripto separat de miliarde de dolari, TRON. Inițial, a investit 45 de milioane de dolari în World Liberty și a declarat că, uneori, token-urile sale WLFI au fost evaluate la peste 1 miliard de dolari. Din septembrie, prețul unui singur token WLFI a scăzut de la 31 de cenți la puțin sub 8 cenți.

Sun a spus că sprijinul său a fost determinat de asocierea familiei Trump cu proiectul și de sprijinul său de lungă durată pentru criptomonede. De asemenea, el a cumpărat monede meme ale lui Trump în valoare de 100 de milioane de dolari în iulie 2025.

Însă Sun a susținut că cei care conduc World Liberty, inclusiv un alt cofondator, Chase Herro, folosesc acest lucru ca pe o „oportunitate de aur de a valorifica marca Trump pentru a profita prin fraudă”.

În plângerea sa, depusă marți la o instanță federală din San Francisco, Sun susține că promisiunile inițiale de a oferi deținătorilor de token-uri opțiunea de a tranzacționa moneda în viitor „au fost false și înșelătoare”.

Deși token-urile au devenit tranzacționabile în general, Sun a declarat că World Liberty l-a împiedicat să vândă și acum amenință că le va „arde”.

WLFI a negat orice abatere și l-a acuzat pe Sun că „se preface victimă în timp ce face acuzații nefondate pentru a-și acoperi propria abatere”.

Investitorii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că World Liberty se împrumută în schimbul valorii token-urilor sale.

Între timp, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a renunțat la ancheta asupra Sun, senatoarea democrată Elizabeth Warren punând la îndoială dacă aceasta ar fi legată de investițiile sale în proiectele cripto ale lui Trump. Sun fusese acuzată că plătea influenceri de profil înalt pentru a-și promova companiile pe rețelele sociale, fără a dezvălui plățile.

Afacerea lui Trump din spatele platformei sale Truth Social l-a înlocuit pe directorul executiv, Devin Nunes, după o scădere bruscă a prețului acțiunilor sale. Kevin McGurn, care a lucrat la Hulu, Vevo și T-Mobile, îl va înlocui temporar pe fostul congresman californian.

În ultimul an, acțiunile Trump Media & Technology au scăzut în valoare cu aproape două treimi, deoarece compania se luptă să atragă utilizatori dincolo de președintele SUA, care o folosește frecvent pentru a face anunțuri.