Un obiect asemănător unei drone a fost descoperit pe un bloc din Chișinău. Locatarii au fost evacuați din motive de siguranță

Un obiect asemănător cu o dronă, descoperit pe un bloc în centrul Chişinăului.

Un obiect asemănător unei drone a fost descoperit în noaptea de luni spre marţi pe un bloc din sectorul Centru al Chişinăului de către un cetăţean, care a alertat autorităţile, relatează Radio Chişinău şi NewsMaker, care citează surse ale Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova (IGP), conform Agerpres. Până la examinarea și ridicarea dispozitivului, oamenii legii au decis evacuarea locatarilor din apartamente.

Imediat, potrivit forţelor de ordine moldovene, la faţa locului au intervenit specialişti ai Secţiei Tehnico-Explozive a Poliţiei, care au securizat zona. Din motive de siguranţă, locatarii dintr-o scară de bloc au fost evacuaţi temporar, până la finalizarea verificărilor.

Conform informaţiilor preliminare, aparatul ar fi avariat după ce a lovit acoperişul clădirii. Acesta a fost ridicat şi urmează să fie supus unor expertize detaliate pentru a se stabili provenienţa şi natura sa.

"(...). Poliția a fost sesizată, în această noapte, de un cetățean care a anunțat depistarea unui obiect asemănător unei drone în sectorul Centru al capitalei.

La fața locului au intervenit specialiștii Secției Tehnico-Explozive a Poliției, care au securizat zona. Pentru siguranța oamenilor, cetățenii din scara unui bloc au fost evacuați temporar, până la examinarea și ridicarea obiectului. (...)", au transmis reprezentanţii de la Poliția Republicii Moldova într-o postare pe Facebook.

Poliţia continuă investigaţiile pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, potrivit canalelor media citate.

Oamenii legii au reiterat apelul către cetățeni de a evita atingerea obiectelor necunoscute sau suspecte și de a anunța de urgență autoritățile, prin apel la 112, în cazul în care observă astfel de situații.