Un om de afaceri român, găsit mort într-o pădure din Italia. Bărbatul era dat dispărut de câteva săptămâni

Un om de afaceri român, găsit mort într-o pădure din Italia.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un afacerist român a fost găsit mort într-o pădure din Italia. Bărbatul era dat dispărut de câteva săptămâni. Câţiva turişti i-au găsit trupul. Anchetatorii merg pe mai multe ipoteze privind cauza morţii.

Omul de afaceri român a fost găsit la poalele unei stânci, după ce ar fi căzut de la o înălţime de 40-50 metri în zona cascadelor Tre Santi, o zonă accidentată. Nişte turişti au găsit trupul neînsufleţit, iar echipele de salvare au trebuit să meargă circa 40 de minute pe un traseu montan. Ambulanţele au rămas la baza muntelui. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru afacerist.

El era dat dispărut de pe data de 23 ianuarie, atunci când familia a anunţat că plecase la o plimbare în acea zonă montantă. Este vorba despre un om de afaceri român care se stabilise în zona San Severino. Era rezident în Italia şi conducea o firmă de construcţie prosperă. Avea doi copii şi era divorţat.