Un paradis turistic e acum “iadul pe pământ”. În loc de case colorate, clădiri istorice și grădini exotice sunt doar grămezi de noroi

Odată descris ca un paradis tropical, orașul de coastă Black River din Jamaica este acum comparat cu „iadul pe Pământ”. FOTO X

Odată descris ca un paradis tropical, orașul de coastă Black River din Jamaica este acum comparat cu „iadul pe Pământ”, după ce a fost devastat de uraganul Melissa. Multe dintre casele colorate ale orașului, clădirile istorice și vegetația luxuriantă au fost distruse și acum sunt acoperite de grămezi de moloz și noroi, scrie CNN.

Black River a fost una dintre cele mai grav afectate zone din Jamaica. Valuri de până la 5 metri au inundat orașul, în timp ce uraganul se abătea asupra insulei. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, trupurile lor au fost descoperite plutind în apă după trecerea furtunii, a declarat miercuri șeful Poliției din St. Elizabeth, Coleridge Minto.

Pray For Jamaica! ???



From paradise to devastation, Black River, Jamaica, before and after Hurricane Melissa.



An entire town reshaped in just hours by Mother Nature. pic.twitter.com/XjaTnWdbqH — DK????? (@1Nicdar) October 30, 2025

În întreaga regiune a Caraibelor, cel puțin 49 de persoane și-au pierdut viața, potrivit Reuters, însă numărul total al victimelor acestui dezastru ar putea fi stabilit abia în zilele sau săptămânile următoare.

Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5 — AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025

La Black River, sute de supraviețuitori umblă acum pe străzi, în stare de șoc. Mulți și-au pierdut casele și se întreabă unde vor putea găsi adăpost.

„Noi locuim într-o casă din scânduri. Totul e pierdut, dulapuri, aragaz, totul e pierdut”, a spus Samms, așezată lângă alți locuitori, alături de cărucioare de cumpărături pline cu puținele bunuri care le-au mai rămas.

„Era un oraș frumos, liniștit, foarte pașnic”, a spus un bărbat dintr-o localitate vecină, după ce a văzut distrugerile. „Acum e iadul pe Pământ”, a adăugat el.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

Străzile înguste ale orașului sunt acum blocate de bucăți de acoperiș metalic, plăci de beton și tot felul de resturi aduse de apă. Țipete sfâșietoare răsună adesea prin oraș, în timp ce localnicii caută disperați persoane dispărute.

Căldura sufocantă și umiditatea adaugă un nou nivel de dificultate eforturilor de redresare. Există un adăpost improvizat pentru cei care au înfruntat furtuna, însă nimic nu mai stă în picioare.

?? The Jamaican flag is being raised across the island as a defiant symbol of strength, resilience, unity and hope in the wake of Hurricane Melissa.



Our beloved island may be damaged, but our spirits are not broken. ???



We will rebuild stronger, prouder and more united than… pic.twitter.com/KNzaXkKEFo — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) October 30, 2025

Primarul Richard Solomon a descris situația ca fiind devastatoare. „Catastrofal este un termen blând în comparație cu ceea ce vedem aici”, a spus el. Pe lângă distrugeri, Solomon a explicat că furtuna a „șters complet” rezervele orașului și a distrus vehiculele de urgență. Acest lucru a întârziat capacitatea autorităților de a oferi sprijinul atât de necesar.

Zeci de locuitori au fost văzuți golind cu disperare rafturile unui supermarket avariat, luând mâncare și apă. „Nu e jaf”, a declarat un localnic pentru CNN. „Este o chestiune de supraviețuire. Acum încercăm doar să trăim.” El a adăugat că polițiștii se aflau la fața locului nu pentru a-i opri, ci pentru a-i ajuta.

Aducerea ajutoarelor din afara orașului a fost o provocare, deoarece multe drumuri rămân blocate de dărâmături, copaci căzuți și ape stătătoare. Echipele de urgență și forțele de apărare sosesc treptat pentru a oferi sprijin acolo unde pot, dar, potrivit locuitorilor, ajutorul nu poate veni destul de repede.

„Am nevoie de un adăpost și de hrană pentru copiii mei, am nevoie de haine pentru copiii mei. Nu doar pentru mine, pentru oricine poate veni să ne ajute, Jamaica are cu adevărat nevoie de ajutor. Murim aici.”, a spus o femeie.