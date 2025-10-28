„Melissa” a lovit Jamaica. Imagini cu „unul din cel mai puternice uragane înregistrate în Atlantic”, cu vânturi colosale de 300 km/h

„Melissa” este unul dintre cele mai puternice uragane înregistrate vreodată în Atlantic. Foto: Profimedia Images

Uraganul Melissa, de categoria a 5-a, „unul dintre cele mai puternice uragane înregistrate vreodată în Atlantic”, a atins uscatul marţi în Jamaica, cu vânturi de aproape 300 de kilometri pe oră, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA, informează AFP, preluată de Agerpres.

Early video coming in as record breaking Cat 5 Hurricane Melissa plows into Jamaica.



I'll be posting some links to help the people here later today.



Uraganul „Melissa a atins uscatul în sud-vestul Jamaicăi, în apropiere de New Hope, cu vânturi susţinute estimate la 295 km/h”, a precizat centrul într-un comunicat.

Intense footage from inside Black River Hospital as the eye wall of Hurricane #Melissa makes landfall, causing significant damage. Footage captured by Dee Anthony.



Melissa este cel mai puternic uragan care a lovit vreodată această ţară din Caraibe.

Puternicul uragan, de categoria 5, cea mai ridicată pe scara Saffir-Simpson, se deplasează lent în Caraibe, unde a făcut deja şapte victime: trei în Jamaica, trei în Haiti şi una în Republica Dominicană. În aceasta din urmă, echipele de intervenţie caută şi un adolescent dat dispărut.

Chiar dacă uraganul se îndepărtează de Republica Dominicană, ploile aduse de acesta ameninţă în special sud-vestul insulei Hispaniola şi regiunea de graniţă cu Haiti.

#28Oct | Imágenes desde una estación de servicio en Río Negro, Jamaica, donde los vientos productos del huracán Melissa, de categoría 5, han provocado destrozos en varias zonas del país caribeño.



?: @nwadeema pic.twitter.com/lQXgmvL2oE — El Diario (@eldiario) October 28, 2025

Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată cum avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura în interiorul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane's eye, showcasing the infamous "stadium effect."

În timp ce populația este avertizată să nu iasă din casă pe fondul furtunii violente din Caraibe, aeronavele de tipul „Hurricane Hunter” („Vânător de uragane”) zboară în interiorul sau în jurul ciclonilor tropicali pentru a aduna date important despre vreme.

Aeronava Forțelor Aeriene ale SUA face parte din din Escadrila53 de Recunoaștere Meteorologică și a zburat în ochiul furtunii Melissa, în timp ce uraganul de categoria 5, cea mai înaltă, este așteptat să producă daune „castrofale” în Jamaica, apoi să se deplaseze spre Cuba.