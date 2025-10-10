Un politician cu origini româneşti se află printre opţiunile lui Macron pentru funcţia de premier

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei şi Pierre Moscovici, fost ministru al Economiei şi Finanţelor din Franţa. Sursa foto: Hepta

Cu origini româneşti, Pierre Moscovici, fost ministru al Economiei şi Finanţelor din Franţa, se numără printre numele care circulă în presa franceză ca posibilele opțiuni pentru funcția de premier. Jean-Louis Borloo şi Bernard Cazeneuve sunt alţi doi politicieni despre care s-a scris că au şanse la şefia guvernului francez, a relatat CNews. Emmanuel Macron urmează să numească vineri un nou premier, după ce Sébastien Lecornu şi-a anunţat demisia şi a aruncat Franţa într-o criză fără precedent.

Liderul de la Élysée i-a convocat azi, de la ora 15:30, ora locală a Franţei, pe liderii partidelor politice la consultări, cu excepţia extremiştilor. Iar Pierre Moscovici, fost comisar european al Economiei și Finanțelor, Nicolas Revel, fost director de cabinet al premierului, Jean-Louis Borloo, politician de centru-dreapta, Bernard Cazeneuve, politician de stânga se numără printre cei menţionaţi de jurnaliştii francezi pentru funcţia de premier.

Născut pe 16 septembrie 1957, la Paris, Pierre Moscovici este fiul celebrului psiholog social evreu român Serge Moscovici și al psihanalistei poloneze Marie Bromberg-Moscovici.

Tatăl lui Pierre Moscovici, Serge Moscovici s-a născut la Brăila într-o familie de evrei în 1925 şi a fost membru în ilegalitate al Partidului Comunist Român. El a plecat din România în Franţa în 1948.

În vârstă de 68 de ani Pierre Moscovici cunoaşte foarte bine România, fiind chiar raportor al Parlamentului European pentru aderarea României la Uniunea Europeană înainte de 2007. El chiar a declarat la un moment dat în Parlamentul european că se simte "pe jumătate român".

"Rămâne de văzut ce se va decide în urma acestor discuţii, în condiţiile în care presa nu exclude nici varianta unei a doua numiri a premierului demisionar Sébastien Lecornu , care este, însă, de natură să fie privită cu mare dezaprobare de unii dintre politicieni", a spus Tudor Cobrea, jurnalist la secţia Externe, Antena 3 CNN.

În timp ce Jean-Louis Borloo a mai deținut portofoliile finanțelor si energiei sub președinții Jacques Chirac și Nicolas, Bernard Cazeneuve a fost ultimul premier al lui François Hollande, între 2016 și 2017, iar Nicolas Revel este fost director de cabinet al premierului (2020 - 2022) și secretar general adjunct al președintelui republicii (2012 - 2014).

"Emmanuel Macron se află într-o situaţie foarte dificilă, după cum notează presa de la Paris. Fiecare facţiune politică vine cu propriul program şi propriile propuneri, iar subiectul cel mai contondent al negocierilor care vor avea loc astăzi, la Élysée, cu partidele (...) reprezintă, în continuare, reforma pensiilor, pe care stânga o vrea revocată, dreapta politică ţine extrem de mult la ea, pentru că, susţine că este o piatră de temelie a programului de austeritate", a mai precitat în cadrul intervenţiei telefonice Tudor Cobrea, jurnalist la secţia Externe, Antena 3 CNN.