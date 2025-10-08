Emmanuel Macron face o nouă încercare pentru a încheia criza politică. Va numi un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore

Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru, al optulea din mandatul său de președinte, în „următoarele 48 de ore”, a anunțat Palatul Elysee, la scurt timp după ce premierul demisionar Sébastien Lecornu a prezentat concluziile negocierilor pe care le-a purtat în ultimele două zile cu partidele politice. În comunicat, președintele francez i-a mulțumit lui Lecornu pentru „eforturile depuse în ultimele 48 de ore” și a spus că a „luat act de concluziile sale”, potrivit BFM TV.

Anunțul Palatului Elysee vine după o întâlnire cu premierul demisionar Sébastien Lecornu, în care acesta i-a detaliat discuțiile pe care le-a avut în ultimele 48 de ore cu partidele politice și care sunt solicitările acestora pentru a debloca criza politică.

Ulterior, Lecornu a detaliat într-un interviu pentru France 2 ce i-a transmis președintelui. El a spus că a negociat cu „partide politice care sunt în principiu pregătite să convină asupra unui buget comun și cu partide de opoziție care își doresc și ele această stabilitate (...), dar pun condiții. Simt că o cale este posibilă”.

„I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se diminuează și că, în opinia mea, situația îi permite să numească un prim-ministru în următoarele 48 de ore”, a adăugat el la France 2.

Sébastien Lecornu a demisionat luni, după 26 de zile în funcție și la nici o zi de când și-a anunțat membrii Cabinetulului, adâncind criza politică din Franța. Liderii politici au cerut alegeri anticipate și chiar demisia președintelui Emmanuel Macron.

Tot mai izolat, inclusiv de tabăra sa, după ce a trecut prin trei guverne într-un an, președintele francez a rămas cu un spațiu de manevră destul de limitat. Acesta are pe masă trei opțiuni: să numească un nou premier, să declanșeze noi anticipate sau să demisioneze. Anunțul Palatului Elysee confirmă că acesta a decis să facă o nouă încercare pentru a instala un Guvern stabil prin nominalizarea unui nou premier.