Un potop de jigniri s-a dezlănțuit la Casa Albă, după întrebarea "Cine a decis Budapesta pentru întâlnirea Trump - Putin?"

Un potop de jigniri s-a dezlănțuit la Casa Albă, după întrebarea "Cine a decis Budapesta pentru întâlnirea Trump - Putin?". Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt - sursa foto: Hepta

Publicația americană HuffPost a relatat că jurnalistul său, care a întrebat reprezentanţii Casei Albe despre cine a decis ca summit-ul Trump - Putin, referitor la o posibilă pace în Ucraina, să fie găzduit de Budapesta, a fost jignit de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt şi de directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung. "Mama ta" - au răspuns cei doi oficiali, conform publicației amintite, însă jignirile au continuat.

O simplă întrebare despre locația aleasă de Trump pentru viitoarea sa întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin a declanșat un potop de jigniri din partea purtătorilor de cuvânt ai președintelui.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu cu: „Mama ta a făcut-o”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a adăugat, după un minut, mult mai succint: „Mama ta”.

După ce HuffPost a întrebat-o pe Leavitt dacă i se pare amuzant răspunsul ei, ea a răspuns:

„Mi se pare amuzant că te consideri de fapt un jurnalist. Ești o persoană de extremă stânga pe care nimeni nu o ia în serios, nici măcar colegii tăi din presă, pur și simplu nu-ți spun asta în față. Nu-mi mai trimite mesaje cu întrebările tale nesincer, părtinitoare și de rahat.”

Trump a scăpat o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins în timp ce folosește o exprimare nepoliticoasă, vineri, în timpul conferenței susținută la Casa Albă, cu ocazia vizitei lui Volodimir Zelenski.

Întrebat de jurnaliști despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei a propus un plan în care președintele Nicolas Maduro ar fi fost de acord să renunțe la putere, Donald Trump a răspuns:

„A oferit totul. A oferit totul, ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite (Răspunsul exact al lui Trump: “He doesn`t want to f– around with the United States”, n.r.)”.

Precizările lui Donald Trump vin în contextul în care oficialii guvernului venezuelean au lansat un plan prin care președintele Nicolas Maduro ar putea părăsi în cele din urmă funcția, o încercare menită să reducă presiunea tot mai mare a SUA asupra guvernului de la Caracas.