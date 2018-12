Un profesor de liceu, acuzat că a trimis zeci de mesaje indecente unei eleve! Ce a făcut în repetate rânduri

Un profesor de liceu din Milwaukee este acuzat că a trimis, în repetate rânduri, imagini cu el dezbrăcat unei eleve.

Kenneth Chu este acuzat că i-a trimis adolescentei minore imagini de 40 de ori şi că i-a spus în repetate rânduri că o iubeşte şi că doreşte să aibă o relaţie cu ea.

Mai mult, profesorul a ameninţat-o pe tânără că o suspendă dacă nu îi trimite şi ea imagini nud.

Anchetatorii au descoperit şi că Chu a deschis mai multe conturi de social media false, pe care le-a folosit pentru a contacta eleve de la şcoala la care lucra.

Court documents say Chu created fake social media accounts to follow and chat with female graduates.

Profesorul riscă să petreacă până la 15 ani după gratii.