“Un război deschis cu Rusia rămâne principala preocupare”, avertizează șeful armatei franceze

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Șeful Statului Major al armatei franceze, generalul Fabien Mandon, a declarat că posibilitatea unui “război deschis” cu Rusia rămâne “principala preocupare”. Generalul francez avertizase deja că acest scenariu ar putea fi posibil "în trei, patru ani", potrivit AFP, citată de Agerpres.

“Persistența unei amenințări ruse pe continentul nostru, cu un război deschis (...) rămâne principala mea preocupare în termeni de pregătire a armatei”, a afirmat generalul Mandon în fața deputaților din Comisia pentru Apărare, în cadrul unei audieri consacrate actualizării programului militar privind consolidarea bugetului apărării până în 2030.

“Fiecare țară își păstrează libertatea de a evolua, dar, în orice caz, proiecțiile pe care le avem astăzi (...) sunt că Rusia, în 2025, va avea 1,3 milioane de soldați, cu o proiecție de 1,9 (milioane) în 2030”, a subliniat el.

Se preconizează ca numărul tancurilor grele rusești ar urma să crească de la 4.000 în 2025 la 7.000 în 2030, în timp ce numărul navelor de luptă ale marinei ruse “ar trebui să se mențină la un nivel cuprins între 230 și 240”, potrivit acestuia.

“Nu este absolut dogmatic, este ceva cunoscut”, a insistat el, ceea ce justifică, în opinia sa, consolidarea mijloacelor de apărare franceze.

Potrivit generalului Mandon,”această lege a programării militare (LPM) este esențială pentru apărarea cetățenilor noștri, pentru apărarea țării noastre și a intereselor noastre”.

“Ne aflăm într-o perioadă periculoasă. Nu trebuie să provocăm îngrijorare, ci pur și simplu să creștem gradul de conștientizare, pentru că avem nevoie de această investiție în apărare”, a argumentat șeful Statului Major al armatei franceze.

Proiectul de lege privind actualizarea Legii privind politica militară, prezentat miercuri în Consiliul de Miniștri, prevede 36 de miliarde de euro suplimentare pentru forțele armate, pe lângă cele 413 miliarde deja alocate pentru perioada 2024-2030.

“Recurgerea fără reținere la forță”, “amenințarea teroristă (care) rămâne puternică în Orientul Apropiat și Mijlociu, în Asia și pe continentul african” justifică, de asemenea, în opinia sa, efortul solicitat francezilor pentru apărarea lor.

“Cu atât mai mult cu cât nu mai putem avea același nivel de încredere în angajamentul americanilor față de securitatea noastră”, chiar dacă “dialogul cu autoritățile militare ale SUA” rămâne “de înaltă calitate”, a adăugat el.

În fața “crizelor simultane”, prioritățile SUA “nu sunt aceleași cu cele ale țării noastre sau cu cele ale continentului nostru și Statele Unite ne avertizează deja de luni de zile, spunându-ne: “Întăriți-vă, s-ar putea să nu vă putem acoperi nevoile atunci când aveți nevoie de ele!'', a afirmat generalul francez.