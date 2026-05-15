Un rival al lui Keir Starmer se pregătește să preia controlul „rebeliunii” laburiste. Cine este Andy Burnham

3 minute de citit Publicat la 08:40 15 Mai 2026 Modificat la 08:40 15 Mai 2026

Andy Burnham (dreapta) este primarul Greater Manchester și ar vrea să-i ia locul lui Starmer la șefia laburiștilor și a guvernului britanic. Foto: Getty Images

„Rebeliunea” politică din interiorul Partidului Laburist britanic contra prim-ministrului Keir Starmer nu dă niciun semn de ameliorare, iar în zilele următoare pare că un nou rival se pregătește să intre în scenă pentru a i se opune liderului britanic, relatează BBC.

Andy Burnham, fost parlamentar britanic și actual primar al Manchester, a anunțat că urmează să candideze la alegerile parțiale din Makefield pentru Parlamentul Regatului Unit, după ce Josh Simons, parlamentarul laburist de acolo, și-a anunțat demisia pentru a-i face loc lui Burnham.

Pentru ca un politician laburist să poată contesta conducerea partidului trebuie să fie parlamentar. Este destul de clar că Burnham intenționează să declanșeze o cursă internă pentru a-i lua locul lui Starmer.

Keir Starmer are în față o „rebeliune” politică în interiorul partidului, mai ales după eșecul de la alegerile locale recente, în care partidul extremist al lui Nigel Farage a ocupat primul loc, devansând toate partidele tradiționale. Dintre partidele vechi, singurul care a avut o creșere netă de mandate a fost cel al liberal-democraților pro-europeni.

Acesta a fost și motivul pentru care Keir Starmer și-a anunțat schimbarea de perspectivă când vine vorba de Brexit și a vorbit de o readucere a Regatului „în inima Europei”.

Patru miniștri au demisionat din cabinetul Starmer și i-au cerut acestuia demisia în ultimele zile, însă niciunul dintre ei nu a spus până acum că ar dori să-l contracandideze pe liderul britanic.

Starmer a spus că nu intenționează să demisioneze și că va conduce partidul și la alegerile viitoare.

Posibilii rivali ai lui Starmer

Anterior, joi, fosta secundă a lui Starmer în guvern, Angela Rayner, și ea văzută ca o posibilă rivală pentru conducerea laburiștilor, a anunțat că și-a rezolvat problemele cu agenția fiscală de colectare de taxe din UK – HMRC – singurele care o țineau pe loc din a-și anunța candidatura contra lui Starmer.

Rayner a spus că a fost „exonerată” de acuzația că a încercat „în mod deliberat să facă evaziune fiscală”. Ea demisionase anul trecut după ce a recunoscut că nu a plătit taxe în valoare de 800.000 de lire pentru apartamentul ei din Hove.

Rayner a declarat joia trecută că nu intenționează să declanșeze alegeri în partid, dar că nu se va abține de la a participa dacă altcineva o face.

„O să-mi joc rolul în a face tot ce putem pentru a aduce schimbarea, însă nu este o ambiție personală. Știu cât de mult contează asta”.

De asemenea, parlamentarul Josh Simons a spus că vrea să-i dea șansa lui Burnham să-l conteste pe Starmer, iar din acest motiv și-a dat demisia, pentru a-i face loc acestuia în Parlament.

El spune că Burnham „poate să provoace schimbarea pe care țara o dorește și imploră să se producă”.

La rândul său, Burnham a spus că va cere sprijinul oamenilor pentru a se reîntoarce în Parlament și a „aduce schimbarea pe care am adus-o în Manchester și întregului Regat Unit și să facem politica să funcționeze corect pentru oameni”.

El a adăugat că nu va considera niciun vot ca fiind „deja obținut” și că va munci să „recupereze încrederea oamenilor”.

Circumscripția parlamentară din Makerfield a fost câștigată de laburiști în 2024 la o diferență de 5.399 voturi față de candidatul Partidului Reformei (fost Brexit, al lui Nigel Farage).

Farage a spus că partidul său abia așteaptă competiția și că va „arunca toate resursele pe care le avem să câștigăm”.

Conform BBC, Keir Starmer nu intenționează să-l oprească pe Burnham din a deveni parlamentar de Makerfield.

Un aliat al premierului a spus că acesta „se concentrează pe reconsolidarea partidului în așa fel încât să ne putem ocupa de problemele care afectează familiile muncitoare”.

Nu este încă clar când vor avea loc alegerile anticipate pentru Makerfield, iar asta depinde de momentul în care guvernul va declanșa procesul formal.

Pentru a putea declanșa procedura de înlocuire a liderului partidului, un parlamentar brtianic trebuie să obțină sprijinul a 20% dintre colegii săi – pentru că sunt 403 de laburiști în parlamentul de la Londra, asta înseamnă că e nevoie de 81 de susținători.

Keir Starmer nu ar avea nevoie de un astfel de sprijin și ar fi automat pe buletinul de vot, dacă se va ajunge la asta.