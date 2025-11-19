Un robot a dansat pentru Putin. Șeful de la Kremlin a fost mulțumit că acesta nu s-a prăbușit

Momentul artistic a fost transmis la televiziunea de stat. Foto: captură imagini Kremlin.ru.

Un robot umanoid, dotat cu inteligență artificială, a dansat pentru președintele rus Vladimir Putin la o expoziție organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, menită să prezinte progresele tehnologice ale companiei. Robotul s-a prezentat drept „Green” și i-a spus liderului rus că va dansa pe melodia lui preferată. Vladimir Putin a privit cu un zâmbet înghețat pe chip prestația robotului, iar la final i-a mulțumit, relatează The Star. Imaginile vin la scurt timp după ce AIdol, primul robot antropomorf al Rusiei, s-a împleticit şi s-a prăbuşit chiar la lansare.

Însoțit de gărzile sale de corp, Vladimir Putin a păstrat o distanță de câțiva metri față de robot. A privit întreg momentul artistic fără să facă vreun comentariu cu un zâmbet înghețat pe chip.

Momentul a fost transmis la televiziunea de stat. Înainte de a începe dansul, robotul umanoid s-a prezentat și i-a spus că melodia pe care va dansa este preferata lui.

„Numele meu este Green. Sunt primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei”, i-a spus robotul lui Putin.

Evenimentul neobișnuit a fost urmărit îndeaproape de gărzile de corp ale lui Putin, dintre care una s-a postat ulterior între robot și liderul rus pentru a se asigura că se îndepărtează de acesta și nu se apropie prea mult.

Putin a numit reprezentația robotului „foarte frumoasă” și i-a mulțumit înainte de a-și continua vizita.

Sberbank afirmă că software-ul robotului va fi îmbunătățit constant și că acesta are potențialul de a îndeplini sarcini fizice. De asemenea, un proiect pilot îl va integra în anumite părți ale activității băncii.

Reprezentația vine la câteva zile după ce prezentarea unui alt robot rusesc la Moscova, despre care se presupunea că folosește inteligența artificială – numit AIdol – a eșuat, robotul căzând la pământ la scurt timp după apariția pe scenă.

Vladimir Putin a inspectat, de asemenea, unul dintre bancomatele inteligente de nouă generație ale Sberbank, care, cu ajutorul unei camere video, poate oferi clienților un rezumat al stării lor de sănătate pe baza a 10 indicatori, cum ar fi pulsul și tensiunea arterială.

Putin a mai declarat la eveniment că a trecut recent printr-unul dintre controalele sale medicale regulate și că nu are nicio problemă de sănătate.