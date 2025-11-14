Antena 3 CNN Externe Rusia şi-a prezentat şi robotul de luptă, după eșecul răsunător de la lansarea primului său umanoid cu Inteligenţă Artificială

Rusia şi-a prezentat şi robotul de luptă, după eșecul răsunător de la lansarea primului său umanoid cu Inteligenţă Artificială

M.P.
1 minut de citit Publicat la 14:44 14 Noi 2025 Modificat la 14:44 14 Noi 2025
robot2
Rusia şi-a prezentat şi robotul de luptă. Captură foto: Nexta

Moscova a prezentat imagini cu primul său robot de luptă, descris ca o maşinărie concepută pentru a ucide şi a distruge. Roboţii combat, despre care Rusia susţinea, în urmă cu 4 ani, înainte de invazia în Ucraina, că vor deveni o realitate, ar putea fi trimişi pe câmpul de luptă.

Serghei Șoigu, actualul secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, afirma, în 2021: „Producția în serie a roboților de luptă a început. Ceea ce a apărut nu sunt doar roboți experimentali, ci roboți care pot fi cu adevărat arătați în filme science-fiction, deoarece sunt capabili să lupte singuri".

Recent, Rusia a prezentat robotul de luptă, fără să menţioneze dacă aceste mașinării vor merge imediat într-un conflict armat real.

Primul umanoid al Rusiei s-a prăbuşit chiar la lansare

Primul robot umanoid cu inteligenţă artificială al Rusiei a căzut în timpul prezentării care a avut loc marţi, la Moscova, a relatat Ukrainian National News (UNN). AIdol s-a prăbuşit pe scenă, după ce a făcut câţiva paşi, iar spectatorii au filmat momentul, imaginile devenind virale. Dezvoltatorii au declarat că incidentul s-a produs din cauza unor setări de testare, întrucât proiectul este încă în dezvoltare.

Primul robot antropomorf rusesc, prezentat la Moscova, a căzut pe scenă, pe coloana sonoră din celebrul film "Rocky". Deşi au fost luaţi prin surprindere, cei doi angajaţi care îl flancau pe AIdol au intervenit imediat.

