AIdol, primul robot antropomorf al Rusiei, s-a împleticit şi s-a prăbuşit chiar la lansare

1 minut de citit Publicat la 00:26 12 Noi 2025 Modificat la 00:33 12 Noi 2025

Robotul antropomorf AIdol poate să se deplaseze în spațiu, să mute obiecte și să interacționeze cu oamenii. Sursa foto: captură video X/Red Crypto Rouge

Primul robot umanoid cu inteligenţă artificială al Rusiei a căzut în timpul prezentării care a avut loc marţi, la Moscova, a relatat Ukrainian National News (UNN). AIdol s-a prăbuşit pe scenă, după ce a făcut câţiva paşi, iar spectatorii au filmat momentul şi scenele au devenit virale. Dezvoltatorii au declarat că incidentul s-a petrecut din cauza unor setări de testare, întrucât proiectul este încă în faza de testare.

Primul robot antropomorf rusesc, prezentat la Moscova, a căzut în timpul prezentării, pe coloana sonoră din celebrul film "Rocky". Deşi au fost luaţi prin surprindere, cei doi angajaţi de la Astra, care îl flancau pe AIdol, au intervenit imediat.

După ce au reuşit să-l ridice, ei l-au scos repede de pe scenă, timp în care alţi doi bărbaţi au tras o draperie pentru ca spectatorii să nu poată vedea scenele care s-au derulat după eşecul total.

? Nothing unusual — just Russia’s much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.



Apparently, it couldn’t handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Personalul a încercat să îl acopere cu un paravan pentru a remedia defecțiunea şi fiecare gest care a urmat după ce AIdol a căzut pe scenă a fost filmat de mulţi dintre spectatori.

Potrivit creatorilor săi, AIdol poate să se deplaseze în spațiu, să mute obiecte și să interacționeze cu oamenii.

Jurnaliştii de la Ukrainian National News au mai scris că dezvoltatorii au susţinut că incidentul cu AIdol s-a petrecut din cauza unor setări de testare, întrucât proiectul se află încă în faza de testare.