Un român care locuiește într-o barcă pe Sena, în fața Catedralei Notre-Dame: „Eram în casă, habar n-aveam de ce se întâmplă. Auzeam sirenele pompierilor și …”

Foto: pixabay.com

Ovidiu Onedin este un român stabilit de 11 ani la Paris, pasionat de fotografie.

De zece ani locuiește într-o barcă, pe Sena, la mai puțin de 500 de metri de Catedrala Notre-Dame.

„M-a luat prin surprindere... Ești obișnuit să fie ceva mereu acolo și dintr-o dată vezi că se poate dărâma, că îi vine sfârșitul...

Citiți și: Un român donează un milion de euro pentru Catedrala Notre-Dame

Eram în casă, habar n-aveam de ce se întâmplă... Auzeam sirenele pompierilor, dar e ceva cu care sunt obișnuit. În centru Parisului, sirenele și forfota sunt normale, așa că nu am dat importanță(...).Când am ieșit afară, cupola era deja cuprinsă de flăcări, încă era în picioare, am fugit repede să-mi iau camera și când am ajuns înapoi pe terasă, nu mai era...”, a declarat Ovidiu Onedin pentru stirileprotv.ro.