Un secret "ca o bombă nucleară". De ce Kim Jong Un nu vorbește niciodată despre mama lui. "E de neconceput să fie fiul unei jjaepo"

Cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, partidul de guvernământ al Republicii Populare Democrate Coreene, l-a ales pe Kim Jong Un în funcția de secretar general al partidului. sursa foto: Hepta

Printre numeroasele mistere care înconjoară viața liderului nord-coreean Kim Jong Un, secretul legat de mama sa rămâne unul dintre cele mai sensibile. În cei 15 ani de când conduce Coreea de Nord, Kim Jong Un nu a menționat-o niciodată public pe nume. Legitimitatea dictaturii sale se sprijină puternic pe așa-numita descendență "Muntele Paektu", o linie de sânge asociată cu fondatorul mitic al poporului coreean. Într-o țară care își construiește propaganda pe ideea purității ereditare, identitatea mamei lui Kim Jong Un nu este doar un secret, ci și o posibilă amenințare la adresa regimului, scrie BBC.

Potrivit credinței populare coreene, povestea Coreei începe pe Muntele Paektu, aflat la granița dintre China și Coreea de Nord. Acesta este considerat locul de naștere al lui Dangun, fondatorul mitic al primului regat coreean.

Mii de ani mai târziu, Kim Il Sung, fondatorul Coreei de Nord, ar fi folosit muntele drept ascunzătoare în timpul luptei împotriva japonezilor. Fiul său, Kim Jong Il, ar fi fost născut, potrivit propagandei oficiale, pe aceleași versante sacre, deși mai multe informații indică faptul că, în realitate, s-ar fi născut cel mai probabil în Rusia. De atunci, muntele a fost folosit timp de decenii pentru a legitima dinastia Kim.

"Kim Jong Un a devenit moștenitor în jurul vârstei de 20 de ani, deși nu avea nicio realizare, doar datorită descendenței Paektu", a scris Ryu Hyun-woo, fost diplomat nord-coreean aflat în exil, în cartea sa Seiful secret al lui Kim Jong Un.

Realitatea privind originea mamei lui Kim Jong Un arată însă diferit

La sute de kilometri de Muntele Paektu se află orașul Osaka, fosta capitală istorică a Japoniei și locul unde se spune că s-a născut mama lui Kim Jong Un, Ko Yong Hui. Din informațiile adunate de biografi, Ko s-ar fi născut în Osaka, în 1952, din părinți originari din insula Jeju, aflată în largul coastei sudice a actualei Corei de Sud.

Ca rezidenți ai Japoniei, membrii familiei Ko erau "coreeni Zainichi", adică imigranți stabiliți în Japonia în perioada dominației coloniale japoneze asupra Peninsulei Coreene, între 1910 și 1945.

Why Kim Jong Un never talks about his mother - or her controversial bloodline https://t.co/qoFVl66ICR — BBC News (World) (@BBCWorld) June 27, 2026

Când Ko avea aproximativ 10 ani, familia sa a emigrat în Coreea de Nord. Familia ei s-a numărat printre cei aproximativ 93.000 de coreeni care s-au mutat în Coreea de Nord între 1959 și 1984, atrași de un program de repatriere care promitea o viață ideală, cu asistență medicală gratuită, educație și locuri de muncă.

La început, migranții veniți în Nord erau priviți cu invidie, pentru că aduceau bani, haine și aparate electrocasnice din vecinătatea capitalistă a țării. În același timp, însă, aceștia erau etichetați drept "jjaepo", un termen ofensator folosit pentru un grup considerat contaminat de ideologii străine și periculoase.

Societatea nord-coreeană este profund ierarhizată, unii analiști comparând-o cu un sistem de caste. În această clasificare socială strictă, cunoscută sub numele de songbun, "jjaepo" fac parte din așa-numita „clasă oscilantă”, situată între clasa loială și cea ostilă. Aceștia sunt supuși unei supravegheri stricte din partea statului și, de multe ori, li se refuză accesul la universități bune sau la locuri de muncă promițătoare.

Această realitate contrastează puternic cu povestea descendenței Paektu, promovată de multă vreme de familia Kim.

"Descendența Paektu a regimului este văzută ca sacră", spune Kim Hyung-su, de la Northern Research Association. "De aceea, ideea ca liderul să fie fiul unei persoane jjaepo este de neconceput."

Rare Photo of Kim Jong-un's Mother Ko Yong-hui pic.twitter.com/BFYS0Eh23o — Carl Zha (@CarlZha) April 16, 2018

O poveste ca în Cenușăreasa

Ko a reușit însă să scape de soarta altor coreeni Zainichi, după ce a atras atenția lui Kim Jong Il, care fusese deja pregătit pentru succesiune.

Informațiile arată că acesta era deja căsătorit cu Kim Young Sook, fiica unui oficial militar de rang înalt, într-o căsătorie aleasă de tatăl său. De asemenea, se știa că avea alte două amante.

În ciuda acestui fapt, Ko, membră a prestigioasei trupe artistice Mansudae, i-ar fi atras atenția lui Kim Jong Il datorită "frumuseții naturale și talentului la dans", potrivit lui Yoji Gomi, jurnalist japonez care a publicat în 2025 o carte despre Ko.

Potrivit unor relatări, Kim Jong Il s-a îndrăgostit pasional de Ko, cu care a avut trei copii.

În Coreea de Nord, însă, copiii născuți în afara căsătoriei se confruntă cu un stigmat sever. Astfel, în timp ce soția oficială a lui Kim locuia în capitala Phenian, Ko și copiii ei au fost ținuți la aproximativ 210 kilometri distanță, în orașul de coastă Wonsan.

Deși nu s-a căsătorit niciodată cu liderul suprem, iar relația lor nu a fost recunoscută oficial de regim, Ko a ajuns să trăiască ceea ce Gomi descrie drept "o viață ca în Cenușăreasa".

Totuși, a rămas un fapt că Ko "nu a fost niciodată recunoscută ca noră de Kim Il Sung", a scris Ryu. De asemenea, Kim Il Sung nu a fost văzut niciodată public alături de copiii ei.

Dacă Ko ar fi primit aprobarea lui Kim Il Sung, fotografii cu acesta și nepoții săi ar fi fost răspândite pe scară largă, spune dr. Cheong Seong-chang, de la Institutul Sejong.

După moartea lui Kim Il Sung, Kim Jong Il a devenit liderul suprem al Coreei de Nord, iar Ko a ajuns, de facto, prima doamnă a țării, însoțindu-și partenerul la inspecții militare și apropiindu-se de anturajul acestuia. Kim Jong Il îi cerea chiar părerea înainte de a lua decizii politice, potrivit lui Fujimoto, fostul bucătar al liderului nord-coreean.

Un documentar oficial produs în 2011 a inclus imagini cu Ko însoțindu-l pe Kim Jong Il în vizite locale, însă nu i-a dezvăluit niciodată numele și nici statutul social, songbun. Documentarul nu a fost difuzat public, ci a fost prezentat doar oficialilor de rang înalt ai partidului, în iunie 2012, spune dr. Cheong. Ulterior, acesta a ajuns la cetățeni obișnuiți prin intermediul unor stickuri USB introduse clandestin în țară.

"Pe măsură ce s-a răspândit, curiozitatea oamenilor față de Ko Yong Hui a crescut enorm, astfel că regimul a retras rapid documentarul", explică dr. Cheong.

Originea ei, adaugă acesta, ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea regimului.

În 2004, Ko a murit de cancer la sân într-un spital din Paris. Presa de stat nord-coreeană nu a menționat decesul ei.

Rămâne însă întrebarea: cum a ajuns al doilea fiu al unei amante, și cel mai tânăr dintre fiii lui Kim Jong Il, să moștenească puterea?

Kim Young Sook, soția oficială a lui Kim Jong Il, a avut doi copii, însă amândoi erau fete, astfel că niciuna nu a fost luată în calcul pentru succesiune.

Kim Jong Il a mai avut două amante, în afară de Ko: Sung Hae-rim și Kim Ok. Kim Ok nu a avut copii, iar pentru o vreme s-a crezut că primul fiu al lui Kim Jong Il cu Sung Hae-rim, Kim Jong Nam, ar fi putut fi luat în considerare drept succesor.

Kim Jong Nam, care a studiat în străinătate mai bine de un deceniu și vorbea fluent engleza și franceza, a căzut însă rapid în dizgrație, deoarece a pus sub semnul întrebării succesiunea ereditară din Coreea de Nord și a susținut reformele, spune Gomi, care a schimbat e-mailuri cu acesta timp de mai mulți ani.

De asemenea, Kim Jong Nam și-a creat reputația unui petrecăreț, din cauza deplasărilor frecvente la cazinouri și a stilului de viață extravagant.

În 2017, după mai mulți ani petrecuți în exil în Macao, Kim Jong Nam a fost asasinat în Malaysia, fiind otrăvit cu un agent neurotoxic letal.

Mai exista și Kim Jong Chul, fratele mai mare al lui Kim Jong Un, însă acesta ar fi fost exclus din cursa pentru succesiune din cauza unei dependențe severe de opiu, potrivit fostului diplomat Ryu.

Astfel, se crede că Ko a acționat activ pentru a-l poziționa pe cel de-al doilea fiu al ei, Kim Jong Un, ca succesor. Acest lucru s-ar fi întâmplat la sfatul surorii lui Ko, care i-ar fi spus că fiul ei trebuie să devină următorul lider, altfel familia lor ar fi fost în pericol, a scris jurnalista Anna Fifield în cartea Marele succesor: ascensiunea secretă și conducerea lui Kim Jong Un.

Kim Jong Un a devenit rapid favoritul tatălui său, în mare parte datorită potențialului său de lider și firii competitive, spun analiștii. Deși și el a studiat pentru scurt timp în Elveția, se spune că a fost mult mai izolat decât fratele său vitreg, Kim Jong Nam.

Astfel, când Kim Jong Il a murit în 2011, Kim Jong Un, care avea atunci 27 de ani, și-a asigurat locul la conducerea țării.

De atunci, Kim Jong Un i-a încredințat o mare putere surorii sale, Kim Yo Jong, despre care se crede că conduce influentul departament de propagandă, potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud.

Motivul pentru care ziua sa de naștere nu a fost declarată sărbătoare națională

Întrebarea privind originea sa maternă continuă însă să planeze asupra liderului suprem până în prezent.

Analiștii cred că acesta este motivul pentru care ziua sa de naștere nu a fost declarată sărbătoare națională, spre deosebire de zilele de naștere ale bunicului și tatălui său. O astfel de decizie ar atrage atenția asupra nașterii sale și ar putea ridica întrebări incomode despre mama sa și despre motivul pentru care a fost crescut în afara Phenianului.

Secretul privind originea sa ar putea explica și de ce Kim Jong Un s-a grăbit să o prezinte public pe soția sa, Ri Sol Ju.

Spre deosebire de mama lui Kim, se crede că Ri provine dintr-o familie din clasa mijlocie-superioară din Phenian, potrivit serviciilor de informații sud-coreene. Fostă cântăreață într-un grup artistic prestigios, ea a fost trimisă în tinerețe să studieze canto clasic în China, un indiciu al unui statut social bun, songbun.

"Sentimentul de ilegitimitate și resentiment pe care Kim Jong Un l-a trăit din cauza originii mamei sale a devenit, în mod paradoxal, o motivație puternică pentru el de a-și prezenta public soția, Ri Sol Ju, și fiica, Ju Ae, încă de la început", spune Gomi.

Aceste apariții publice, adaugă Gomi, ar putea proveni dintr-o percepută "deficiență" legată de originile mamei lui Kim.

Ce s-ar întâmpla, însă, dacă originile mamei lui Kim Jong Un ar deveni vreodată cunoscute public?

"Dacă s-ar afla că mama sa avea origini coreene din Japonia, acest lucru nu doar că i-ar zdruncina legitimitatea, ci ar destabiliza sistemul ereditar de la rădăcină", a spus Ryu.

"Ar avea impactul unei bombe nucleare asupra societății nord-coreene."