Un soldat francez a murit după ce a fost împuşcat în cap, când participa la un joc alături de alţi militari, la o petrecere

Un soldat francez a murit după ce a fost împuşcat în cap, când participa la un joc alături de alţi militari.Foto: Getty Images

Un soldat francez a murit după ce a fost împușcat în cap, când juca "ruleta rusească" alături de alţi colegi, în timpul unei petreceri la care s-a consumat şi alcool, la Spitalul Militar Universitar Percy din Clamart, la vest de Paris, notează BBC. Potrivit procurorilor, sâmbăta trecută, patru soldați au început să joace un joc cunoscut în armată, care implică încercarea de a dezarma un coleg și de a-i scoate arma din uz.

Potrivit procurorilor francezi, un pistol încărcat a fost tras în timpul a ceea ce a fost descris ca un joc între soldați, iar un glonț l-a lovit pe Alexandre Lanckbeen în cap. Loic Mizon, guvernatorul militar al Parisului, a declarat că a aflat cu „profundă tristețe” despre moartea tânărului de 20 de ani, vineri, în urma rănilor suferite.

„Doresc să-mi exprim cea mai profundă compasiune față de familia sa şi să-i asigur de sprijinul deplin al forțelor armate”, a scris el într-o postare pe X.

Cum a murit soldatul de 20 de ani

Potrivit procurorilor, sâmbătă seara, patru soldați cazați la Spitalul Percy au început să joace un joc cunoscut în armată, care implică încercarea de a dezarma un coleg și de a-i scoate arma din uz.

Arma este de obicei descărcată atunci când se joacă jocul, dar în acest caz nu a fost așa. În timpul jocului, s-a tras un foc de armă care l-a lovit pe Lanckbeen în cap.

Trei soldați care au fost, de asemenea, desfășurați în cadrul Operațiunii Sentinelle au apărut marți în fața unui tribunal din Paris în legătură cu atacul armat, potrivit presei locale.

Un soldat a fost acuzat de „violență cu o armă care a dus la invaliditate permanentă și încălcarea ordinelor prin consumul de alcool”, au precizat rapoartele.

Ceilalți doi soldați ar fi fost acuzați de „vătămare corporală involuntară care a dus la o incapacitate de muncă de peste trei luni, printr-o încălcare vădit deliberată a obligației de reglementare de siguranță sau precauție”.

De asemenea, au fost acuzați de „modificarea locului săvârșirii unei infracțiuni sau a unei infracțiuni pentru a obstrucționa cursul justiției”.