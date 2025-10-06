Un soldat rus a fost condamnat la închisoare de Moscova, după ce Ucraina l-a eliberat într-un schimb de prizonieri. Ce acuze i-au adus

sursa foto: Getty

Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la 4 ani de închisoare de o instanţă din Moscova, după ce, în captivitate, a acordat interviuri unui blogger ucrainean, potrivit Moscow Times, care citează publicația de știri Mediazona.

Tribunalul orașului Moscova l-a găsit vinovat pe Pavel Guguyev pentru acuzațiile de „cooperare confidențială” cu cetățeni străini, notează susa amintită. Guguyev executa o pedeapsă de 12 ani într-o închisoare de înaltă securitate pentru crimă, vătămare corporală și furt înainte de a se alătura invaziei.

Din închisoare, a plecat pe front

Cu doi ani de închisoare rămaşi, a semnat un contract militar și a fost detașat în Ucraina, unde a fost capturat ulterior.

În timp ce se afla în captivitate, Guguyev i-a acordat un interviu bloggerului ucrainean Dmitri Karpenko, în care a descris pierderile grele suferite de Rusia pe câmpul de luptă, comentarii care au devenit rapid virale.

Guguyev i-a acordat un al doilea interviu lui Karpenko în iulie 2023, după ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri și s-a întors în Rusia.

El a criticat din nou conducerea militară a Rusiei și a susținut că oficialii l-au îndemnat să declare public că primul său interviu a fost acordat „sub presiunea” părții ucrainene.

Guguyev a fost arestat din nou în iunie 2024 și plasat în arest preventiv. Acum, a fost condamnat la 4 ani de închisoare.

Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri

Ucraina a transmis că a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili ținuți în captivitate de Rusia în cel mai recent schimb de prizonieri cu Moscova, a anunțat, joi, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, printre cei reveniţi în Ucraina se numără soldații luați prizonieri în timpul bătăliei pentru Mariupol, în 2022, inclusiv la oțelăria Azovstal, precum și alții capturați la Centrala Nucleară de la Cernobîl din regiunea Kiev.

Ministerul rus al Apărării a raportat, de asemenea, eliberarea a 185 de prizonieri de război ucraineni în schimbul a 185 de soldați ruși, adăugând că „20 de civili au fost, de asemenea, eliberați”.

Majoritatea ucrainenilor eliberați se aflau în captivitate rusească din 2022, cel mai tânăr fiind un soldat în vârstă de 26 de ani. Cel mai în vârstă dintre captivii eliberați are 59 de ani, a declarat Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război.