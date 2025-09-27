Un stat din SUA le oferă locuitorilor cecuri de 1000 de dolari. Oamenii sunt însă nemulțumiți

Locuitorii din Alaska vor primi, începând de joi, dividendul anual din fondul petrolier al statului, 1.000 de dolari de persoană. FOTO: Getty Images

Locuitorii din Alaska vor primi, începând de joi, dividendul anual din fondul petrolier al statului, 1.000 de dolari de persoană. E una dintre cele mai mici sume din ultimele două decenii, dar un ajutor esențial pentru mulți, într-un stat unde iernile sunt aspre, iar costurile traiului extrem de ridicate, scrie AP News.

Camionul care a ajuns mai devreme decât era programat la locuința lui Allyssa Canoy din Fairbanks a adus suficient combustibil de încălzire pentru lunile geroase care urmează, dar și o factură surprinzătoare de 2.600 de dolari. Canoy și cei doi fii ai săi vor primi însă cecuri care vor acoperi această cheltuială și le vor rămâne și bani pentru copii. Începând de joi, statul Alaska intenționează să înceapă distribuirea către rezidenți a dividendului anual provenit din fondul petrolier al statului, în valoare de 83 de miliarde de dolari, un fel de „bonus” pe care locuitorii îl primesc doar pentru că trăiesc acolo.

Pentru unii, banii reprezintă un buget suplimentar pentru un set nou de anvelope sau o vacanță într-un climat mai cald în timpul lungii ierni întunecate. Pentru alții, este un sprijin vital într-un stat unde costurile pentru internet, combustibil și alimente pot fi extrem de ridicate.

Una dintre cele mai mici sume din ultimii 20 de ani

Anul acesta, fiecare rezident din Alaska va primi 1.000 de dolari, cea mai mică sumă din 2020, când fiecare a primit 992 de dolari. Plata a fost sub 1.000 de dolari doar de două ori din 2006 încoace.

În trecut, suma era calculată pe baza unei formule legate de performanța pieței. Însă, legislatorii au considerat în ultimul deceniu că formula este nesustenabilă și au renunțat la ea. Acum, politicienii stabilesc suma dividendului, iar decizia este adesea una dintre ultimele luate în cadrul negocierilor bugetare sensibile.

Parlamentarii trebuie să calculeze valoarea cecului în raport cu alte programe și nevoi publice, precum educația, iar în 2018 au început să folosească veniturile fondului, folosite până atunci doar pentru plata dividendelor, și pentru echilibrarea bugetului.

Anul acesta, 1.000 de dolari este suma pe care legislatorii au considerat-o posibilă, susținând în același timp o creștere a finanțării pentru educația preuniversitară și încercând să limiteze retragerile din economii. Dacă s-ar fi respectat vechea formulă, fiecare locuitor ar fi primit aproximativ 3.800 de dolari.

Fondul Permanent al Alaskăi are aproape 50 de ani

Alegătorii au creat fondul în 1976, în primii ani de dezvoltare a industriei petroliere în stat. Scopul a fost economisirea unei părți din bogăția minerală a Alaskăi. Fondul a crescut prin investiții, iar Constituția statului protejează capitalul principal, în timp ce veniturile pot fi cheltuite.

Dividendele sunt distribuite din 1982. Susținătorii le-au văzut ca pe un mod de a se asigura că locuitorii Alaskăi au un interes direct în fondul permanent.

Peste 600.000 dintre cei aproximativ 740.000 de locuitori ai statului sunt eligibili să primească cecul în acest an. Pentru a se califica, este necesară îndeplinirea cerințelor de rezidență și a altor criterii. De trei ori, inclusiv anul trecut, locuitorii au primit și o plată suplimentară pentru energie, pe lângă dividende, potrivit autorităților.

Pentru unii locuitori, cecul este doar un plus financiar. Unii îl depun în fonduri de economii sau pentru educația copiilor, alții îl donează organizațiilor caritabile. Mulți însă se bazează pe el pentru nevoi esențiale, precum combustibilul pentru încălzire, anvelopele de iarnă sau snowmobilele, mijloace de transport critice în satele izolate, unde oamenii depind de vânătoare și de capcane.

Canoy, mamă singură a doi copii, își vinde locuința și se pregătește să se mute într-una mai mică. Ea plănuise să umple rezervorul de combustibil al casei ca un cadou pentru noii proprietari la momentul închiderii tranzacției, însă camionul cu combustibil a venit mai devreme, în timp ce ea nu era acasă. Așa că, în loc să folosească cei 3.000 de dolari pe care familia îi va primi pentru alte proiecte, așa cum intenționa, ea îi va folosi pentru a plăti factura. Restul de 400 de dolari îi va lăsa copiilor săi.

Canoy spune că trăiește confortabil și consideră dividendul o binecuvântare. Totuși, și-ar dori ca legislatorii să găsească o metodă mai clară de stabilire a sumelor, „cel puțin pentru a le oferi locuitorilor din Alaska un pic de liniște sufletească, să știe că, da, facem tot ce putem pentru ca voi să obțineți maximum din fondul permanent de dividende”.