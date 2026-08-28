Un tânăr a lucrat 5 ani ca gunoier ca să-şi plătească Facultatea de Drept. Şi mai surprinzător este ce a făcut după absolvire

Un tânăr a lucrat 5 ani ca gunoier ca să-şi plătească Facultatea de Drept. Sursa foto: Jose Israel Hernandez Chavez / Facebook

Un tânăr din Mexic a lucrat timp de cinci ani ca gunoier pentru a-și plăti studiile de Drept. După absolvire, el s-a întors la autospeciala care îi susținuse studiile, pentru a sărbători succesul alături de colegii săi, notează El Imparcial. Chiar şi după obținerea diplomei, Hernandez Chavez a decis să continue temporar munca de gunoier în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros.

Jose Israel Hernandez Chavez, un tânăr din Matamoros, Tamaulipas (Mexic), a reușit să-și finalizeze studiile de Drept în timp ce lucra ca gunoier pentru serviciul de salubritate al orașului. Ani la rând, salariul obținut din această activitate i-a acoperit cheltuielile universitare, de la taxele de școlarizare până la materialele necesare studiului.

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Povestea sa a atras atenția datorită modului în care a ales să sărbătorească obținerea diplomei. În loc să renunțe la locul de muncă ce îi permisese să-și finanțeze pregătirea profesională, el s-a întors la autospeciala de salubritate şi a sărbătorit alături de colegii săi.

Hernández Chávez a îmbinat studiile la Facultatea de Drept cu turele de colectare a deșeurilor în Matamoros, o activitate desfășurată în condiții de ploaie, vânt și căldură. Tânărul avea 21 de ani când și-a încheiat studiile. A lucrat în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros.

Ce program avea la Salubritate

El participa la traseele de colectare a deșeurilor prin diverse zone ale orașului. Ziua sa de lucru putea începe chiar de la ora șase dimineața și se putea prelungi până târziu în seară.

Activitatea presupunea parcurgerea străzilor la bordul unei autospeciale de salubritate și parcurgerea traseelor ​​repartizate, alături de alți lucrători. Condițiile de lucru variau pe parcursul zilei, turele desfășurându-se sub soare, în ploaie sau în bătaia vântului.

Pentru Hernández Chávez, acest loc de muncă reprezenta mai mult decât o simplă sursă de venit; era mijlocul prin care își putea finanța studiile universitare până la absolvire.

În timpul anilor de studiu, a fost nevoit să-și gestioneze timpul astfel încât să facă față atât obligațiilor academice, cât și responsabilităților de la locul de muncă. Activitățile universitare îi ocupau o parte însemnată a zilei, după care trebuia să plece la serviciu, unde lucra în domeniul colectării deșeurilor.

Veniturile de la Salubritate îi permiteau să achite taxele de înscriere, să cumpere materiale de studiu și să acopere alte cheltuieli legate de parcursul său universitar.

A îmbinat studiile cu colectarea gunoiului

Finalizarea studiilor universitare în paralel cu un loc de muncă solicitant a însemnat că Hernández Chávez a trebuit să îmbine două activități cu programe diferite.

Zilele se puteau prelungi pe parcursul multor ore atunci când cursurile și munca se suprapuneau. În plus, colectarea deșeurilor trebuia efectuată indiferent de condițiile meteorologice.

Ce a spus Jose Israel la absolvire?

După finalizarea studiilor, Hernández Chávez și-a împărtășit experiența pe rețelele de socializare și a explicat ce a însemnat pentru el atingerea acestei etape importante.

„Absolvirea este rezultatul efortului, perseverenței și disciplinei investite în atingerea obiectivului de a-mi finaliza studiile; este, fără îndoială, un moment cu totul special care nu trebuie trecut cu vederea”, a scris el.

După absolvirea facultării, s-a pozat lângă autospeciala de salubritate pe care o folosea în timpul turelor sale. Asta a demonstrat că jobul pe care l-a avut în perioada studiilor nu a fost separat de pregătirea sa profesională, ci a făcut parte din circumstanțele care i-au permis să-și finanțeze educația.

În mesajul său de absolvire, José Israel Hernández Chávez le-a mulțumit celor care i-au fost alături pe parcursul acestui drum.

„În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu; mă simt foarte mândru și fericit de această realizare și le sunt recunoscător în mod special părinților, surorilor, iubitei și prietenilor mei, care au contribuit la acest succes”, a menționat el.

Astfel, tânărul a subliniat faptul că finalizarea studiilor a fost susținută și de cei mai apropiați oameni din viața sa. Prin urmare, absolvirea a marcat punctul culminant al unor ani în care a îmbinat studiul cu munca pentru a obține diploma universitară.

Ce va face după absolvire

După obținerea diplomei, Hernández Chávez a decis să continue temporar munca de gunoier în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros.

Deși și-a finalizat studiile universitare, el a păstrat locul de muncă ce i-a permis, timp de mai mulți ani, să își finanțeze educația.

Totodată, tânărul și-a exprimat intenția de a urma o carieră în domeniul juridic și de a căuta o oportunitate legată de diploma obținută.

Deocamdată, colectarea deșeurilor rămâne parte din activitatea sa profesională. Camionul cu care a sărbătorit absolvirea simbolizează, de asemenea, perioada în care a trebuit să îmbine munca și responsabilitățile academice pentru a obține diploma în drept.