Un tânăr de 22 de ani, fost grădinar, a fost numit de Trump la conducerea departamentului american de prevenire a terorismului

Thomas Fugate a lucrat în trecut într-un magazin alimentar și a fost și grădinar. FOTO: Instagram/ Thomas Fugate

Un tânăr de 22 de ani, care în trecut a lucrat ca grădinar și într-un magazin alimentar, a fost pus de Donald Trump în fruntea departamentului american de prevenire a terorismului, potrivit Daily Beast.

Thomas Fugate a absolvit Universitatea din Texas la San Antonio în urmă cu doar un an, și, deși nu are deloc experiență în domeniu, în prezent conduce Centrul pentru Programe de Prevenție și Parteneriate din cadrul DHS, cunoscut și sub numele de CP3.

Înainte de a fi grădinar, în timp ce studia pentru a obține o diplomă în politică și drept, Fugate a lucrat și la un supermarket din Austin, Texas.

După terminarea facultății, Fugate a fost din ce în ce mai prezent în politică, ocupând funcția de „membru al echipei de avangardă” în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2024, potrivit informațiilor de pe pagina sa de LinkedIn.

El ar fi fost angajat în februarie ca „asistent special” într-un birou de imigrări al DHS. El a preluat apoi conducerea CP3 după demisia fostului director. Un oficial al agenției DHS a declarat că Fugate a primit „temporar” funcția de conducere a CP3 pentru „etica sa profesională și succesul său”.

Fugate și-a creat anul trecut și un cont politic pe Instagram, la descriere trecându-și motto-ul: „Bărbații obișnuiau să facă lucruri mărețe. Cred că încă mai pot”.

De asemenea, tânărul a postat o serie de fotografii din timpul campaniei electorale și din perioada petrecută la Washington, D.C. Mai mult, a publicat și un videoclip în care apărea alături de o serie de personalități mai puțin cunoscute din Partidul Republican.