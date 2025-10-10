Un zbor Ryanair a aterizat la Manchester cu doar șase minute înainte să se termine combustibilul

Un zbor Ryanair care venea din Pisa, Italia, a fost la un pas de tragedie în timpul furtunii Amy. Aeronava, lovită de rafalele puternice, a încercat de trei ori să aterizeze în Scoția, fără succes. După ore de zbor tensionate și un apel de urgență, piloții au fost nevoiți să devieze spre Manchester, unde au reușit o aterizare de urgență, cu rezervoarele aproape goale, relatează The Gurdian.

Zborul Ryanair de la Pisa spre Scoția a traversat furtuna Amy și a fost forțat să aterizeze de urgență la Manchester, cu rezerve minime de combustibil suficiente doar pentru câteva minute de zbor, potrivit jurnalului de bord. Ancheta este în curs. Aeronava decolase din Pisa, Italia și trebuia să aterizeze la Prestwick, în Scoția, vineri seara. Vântul puternic a făcut imposibilă aterizarea.

După trei încercări eșuate, piloții zborului Ryanair FR3418 au emis un apel de urgență și au deviat către Manchester, unde condițiile meteo erau mai stabile.

Conform unei fotografii a jurnalului tehnic de zbor, Boeingul 737-800 mai avea combustibil pentru doar cinci sau șase minute de zbor în momentul aterizării. Piloții care au analizat imaginea susțin că rezerva era la limită, deși avionul plecase din Pisa cu cantitatea suplimentară obligatorie pentru zborurile comerciale.

Un purtător de cuvânt al Ryanair a confirmat că incidentul a fost raportat autorităților: „Ryanair a raportat acest incident autorităților competente vineri, 3 octombrie. Deoarece ancheta este în curs, cooperăm pe deplin și nu putem oferi alte comentarii.”

Autoritățile din Marea Britanie au confirmat joi că au deschis o anchetă oficială:

„AAIB a început o investigație privind un incident grav care a implicat un avion de la Prestwick la Manchester vineri, 3 octombrie. Inspectorii adună dovezi și analizează circumstanțele zborului.”

Boeingul 737-800 implicat poate transporta până la 189 de persoane Un pasager, Alexander Marchi, a descris experiența ca fiind „de două ore de încercări și emoții”, relatând pentru Ayr Advertiser:

„Toată lumea era calmă până la coborâre, dar avionul era zguduit puternic. Câteva persoane au devenit vizibil îngrijorate la a doua încercare de aterizare. Apoi pilotul ne-a anunțat că va încerca la Edinburgh, dar și acolo vântul a fost la fel de violent.”