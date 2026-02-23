Un ziar românesc din Cernăuți publică lista militarilor din regiune morți în războiul Rusia-Ucraina. „Sute de victime sunt români”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, a publicat o lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front, în războiul declanșat de Federația Rusă. Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că „sute de victime ale războiului declanșat în urmă cu patru ani provin din comunitatea românească din Ucraina”, scrie Agerpres.

„Dacă vorbim de regiunea Cernăuți, avem circa 1.800 de persoane care sunt aduse acasă și înmormântate cu onoruri, fără a-i lua în considerare pe cei dispăruți fără urmă sau care sunt prizonieri. «Gazeta de Herța» publică în fiecare săptămână imaginile celor căzuți și în fiecare grupaj câte 10, 12 sau 15 persoane sunt și ostași de origine română”, a afirmat Bâcu.



Primarul localității Ciudei, Anatol Pițul, spune că numărul tinerilor de etnie română care sunt înrolați în armata ucraineană și trimiși pe front este foarte mare.



„Avem șase pe care i-am înmormântat deja, dar avem încă 12 care sunt pierduți fără știre. Vreo 150 astăzi luptă încă pe front. Este un procent mare. Sunt plecați să își apere țara. A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea pe părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi”, a mărturisit primarul comunei Ciudei în care majoritatea populație este românească.

S-au făcut patru ani de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru BBC, că Vladimir Putin a început deja Al Treilea Război Mondial și că singurul răspuns viabil ar trebui să fie o presiune intensă militară și economică pentru a-l forța să renunțe.

Când tancurile rusești au trecut granița ruso-ucraineană în februarie 2022, zvonurile că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina s-au multiplicat rapid. Kievul era sub bombardamente intense, iar rușii se apropiau, moment în care liderii europeni s-au temut că ce-i mai rău putea să se întâmple. Apoi, liderul ucrainean a publicat un clip video în fața palatului prezidențial, flancat de principalii săi consilieri, în care anunța simplu „Suntem aici”.

Povestea, așa cum e ea spusă de ucraineni, este că atunci când americanii s-au oferit să-l evacueze de la Kiev, Zelenski a răspuns supărat: „Am nevoie de muniție, nu de un taxi”. Astfel, patru ani de comploturi secrete, tentative de asasinat și război l-au clătinat pe Volodimir Zelenski, dar nu l-au îngenuncheat.